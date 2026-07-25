Emmanuel Petit : Harry Kane ne peut plus remporter le Ballon d'Or

La légende de l'équipe de France et de Premier League, Emmanuel Petit, a vivement critiqué l'attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise, Harry Kane. Selon lui, les chances de l'expérimenté avant-centre dans la course aux distinctions individuelles, et en particulier au Ballon d'Or, ont totalement disparu. Petit a expliqué cette situation par le fait que l'attaquant a tendance à s'effacer lors des matches les plus importants et décisifs, rapporte Goal.com .

Bien que Harry Kane ait réalisé une saison prolifique en Bundesliga et inscrit de nombreux buts, Petit estime que ces résultats ne suffisent pas pour remporter ce trophée prestigieux. D'après Goal.com, l'ancien milieu de terrain a pointé du doigt l'incapacité de Kane à se mettre en évidence lors des phases finales de la Ligue des champions et des grands tournois internationaux avec sa sélection.

L'échec dans les grands matches

"Les chances de Harry Kane pour le Ballon d'Or sont terminées. Si l'on regarde uniquement ses statistiques dans le championnat allemand, tout va bien. Mais en Ligue des champions et en sélection, au cœur des moments les plus difficiles où l'on joue la vraie victoire, il disparaît", a déclaré Petit lors d'un entretien accordé à Mr Gamble. Il a souligné que, peu importe ses efforts, Kane ne parvient pas à peser sur le sort des rencontres décisives.

La saison dernière, Harry Kane a disputé 51 matches toutes compétitions confondues et a inscrit 61 buts. Il a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 36 réalisations et a remporté le Soulier d'or européen. Cependant, ces succès individuels ne se sont pas convertis en trophées collectifs. Le Bayern Munich a été éliminé en demi-finales de la Ligue des champions par le PSG, tandis que l'équipe d'Angleterre s'est inclinée en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Argentine.

Quels sont les principaux candidats ?

Pour Petit, d'autres joueurs sont désormais largement en tête dans la course au Ballon d'Or. Il a mentionné les candidats suivants :

Lamine Yamal : un jeune talent qui a réalisé de superbes prestations lors de la Coupe du monde ;

un jeune talent qui a réalisé de superbes prestations lors de la Coupe du monde ; Rodri : le milieu de terrain qui a affiché la plus grande régularité et le plus d'impact tout au long du tournoi ;

le milieu de terrain qui a affiché la plus grande régularité et le plus d'impact tout au long du tournoi ; Lionel Messi : bien qu'il évolue actuellement à l'Inter Miami, ses succès avec sa sélection le maintiennent toujours dans la course.

L'ancien international français a ajouté qu'il fallait éviter les décisions commerciales lors de l'attribution du Ballon d'Or et que le véritable vainqueur devait être désigné en fonction des résultats sur le terrain. À ses yeux, l'un des représentants de la sélection espagnole semble le plus méritant pour remporter cette distinction.

Cette situation de Harry Kane constitue un sujet captivant pour les passionnés de football, d'autant plus que l'attaquant n'a toujours pas remporté le moindre trophée collectif majeur au cours de sa carrière. Les déclarations de Petit pourraient bien éroder un peu plus la confiance quant à la capacité de Kane à atteindre les sommets, tant sur le plan collectif qu'individuel.