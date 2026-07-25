Walker règle l'affaire en 92 secondes : série historique à l'UFC (vidéo)

À l'Etihad Arena d'Abou Dabi, Walker a de nouveau pris la jambe de son adversaire pour cible. Le combattant brésilien des poids lourds a soumis Thomas Petersen dès le premier round, mais cette fois, il a agi différemment de sa méthode habituelle.

Le combat n'a duré que 1 minute et 32 secondes La nouvelle victoire éclair de Walker le propulse vers l'une des performances les plus rares de l'histoire de l'UFC.

Petersen était au-dessus, mais est tombé dans le piège

Lors de la carte préliminaire de l'UFC Fight Night 282, Thomas Petersen a bien entamé le combat et a pris le dessus après un takedown. Cependant, malgré sa position inférieure, Walker a commencé à contrôler la jambe de son adversaire.

{{TEXT_6}} calf slicer — comme technique.

Petersen a immédiatement abandonné dès que la soumission a été parfaitement appliquée.

Selon le résultat officiel, Walker s'est imposé par soumission à 1:32 du premier round.

Walker a-t-il abandonné sa « chasse au talon » habituelle ?

Walker avait obtenu ses quatre victoires précédentes à l'UFC dès le premier round grâce à des clés de talon (heel hook). Cette fois, Petersen s'était préparé à son arme principale, mais le Brésilien s'est rapidement adapté pour passer sur une autre technique douloureuse.

Détails du combat Résultat Vainqueur Valter Walker Adversaire Thomas Petersen Méthode Soumission par calf slicer Round 1er round Temps 1:32 Nouveau record de Walker 16–1 Nouveau record de Petersen 11–5

Il s'agit de la première défaite par soumission de la carrière professionnelle de Petersen.

Cinq combats, cinq soumissions au premier round

Le plus grand exploit de Walker ne réside pas seulement dans sa victoire rapide contre Petersen. Il a également bouclé son cinquième combat consécutif à l'UFC au premier round grâce à une soumission aux jambes.

Sa série :

Junior Tafa — soumission au premier round ;

Don'Tale Mayes — soumission au premier round ;

Kennedy Nzechukwu — soumission au premier round ;

Louie Sutherland — soumission au premier round ;

Thomas Petersen — soumission au premier round.

Avec ce résultat, Walker égale le record de l'UFC de Demian Maia pour le plus grand nombre de victoires consécutives par soumission. Il prolonge également l'une des séries de victoires en cours les plus longues de la division des poids lourds.

Le partenaire d'entraînement de Guskov vise désormais le classement

Valter Walker s'entraîne au club GOR MMA à Moscou aux côtés du représentant de l'Ouzbékistan, Bogdan Guskov. Le combattant brésilien a déjà souligné à maintes reprises que Guskov était l'un de ses partenaires d'entraînement les plus importants.

Le combat contre Petersen était également crucial pour Walker à un autre titre. Il ne lui restait qu'un seul combat dans son contrat actuel avec l'UFC, et l'athlète avait exprimé son intention de négocier de meilleures conditions financières après une victoire.

Le véritable test commence maintenant

Le bilan de Walker à l'UFC 5–1 Il est logique qu'après avoir soumis cinq adversaires d'affilée au premier round, il réclame un combat contre un membre du top des poids lourds lors de sa prochaine sortie.

Cependant, ses futurs adversaires étudieront de bien plus près ses attaques aux jambes. On attend désormais de Walker qu'il montre non seulement sa soumission signature, mais aussi son striking, son cardio et l'ensemble de son arsenal face à des adversaires redoutables.

Pensez-vous que Valter Walker devrait affronter un membre du classement de l'UFC lors de son prochain combat ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de MMA sur Telegram.