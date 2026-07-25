Le Barça sous Hansi Flick découvre son nouveau talent : Alex Gonzalez brille

Le club catalan de Barcelone a entamé sa préparation d'avant-saison avec succès sous la houlette de son nouvel entraîneur Hansi Flick. Lors d'un match amical disputé au centre d'entraînement « Ciutat Esportiva Joan Gamper », l'équipe s'est nettement imposée 4-1 face au « CE Europa ». Cette rencontre a attiré l'attention des experts non seulement par son résultat, mais aussi par les prestations des jeunes talents. C'est ce que rapporte Goal.com en donne l'information.

Devenu la véritable vedette de la rencontre après son entrée en jeu en seconde période, Alex Gonzalez a su se mettre en valeur en un temps record. En plus d'inscrire un but, le jeune ailier a délivré une passe décisive à un coéquipier. Selon la presse sportive, Flick a été impressionné par les actions de ce joueur et évalue positivement ses chances de participer au stage en Angleterre avec l'équipe première.

L'ascension fulgurante du produit de l'académie

Alex Gonzalez avait attiré l'œil de Hansi Flick grâce à ses performances remarquables avec l'équipe de jeunes en fin de saison 2025-2026. Transféré du club de Damm, le joueur a fait ses débuts dans l'équipe de Pol Planas en avril et est devenu en un temps record un élément incontournable de l'effectif. Sa progression au niveau professionnel a été une surprise des plus agréables pour les Catalans.

À la 48e minute du match, Gonzalez a percé sur le flanc gauche pour offrir une occasion en or à Ibrahima Toumkara, contribuant ainsi à alourdir le score. Dix minutes plus tard, il a converti une passe de Toni Fernandez pour sceller le score final. Sa discipline sur le terrain et sa capacité à prendre des décisions rapides ont laissé une impression très positive au staff technique de Barcelone.

Une grande opportunité pour les jeunes

L'absence actuelle de plusieurs joueurs clés de l'effectif barcelonais, engagés dans des tournois internationaux, a ouvert la voie aux jeunes de l'académie pour faire leurs preuves. Aux côtés d'Alex Gonzalez, des joueurs plus expérimentés comme Alejandro Balde, Fermin Lopez et Marc Bernal participent également activement aux entraînements.

Selon les experts, la confiance accordée par Hansi Flick aux jeunes jouera un rôle clé dans la future stratégie du club. L'intégration de joueurs tels que Alex Gonzalez aux séances de l'équipe première témoigne du fait que l'académie de La Masia continue de former des talents de classe mondiale. Désormais, l'équipe s'apprête à affronter des adversaires bien plus redoutables lors de sa tournée en Angleterre.