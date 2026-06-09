Manchester City souhaite concrétiser le transfert d'un défenseur de Tottenham

Un autre transfert majeur et sensationnel est en train de mûrir dans le football européen. Manchester City, l'un des géants actuels et des équipes les plus puissantes de la Premier League anglaise, a commencé à travailler pour renforcer fondamentalement sa ligne défensive lors de la fenêtre de transfert actuelle. Le prestigieux et populaire journal AS espagnol rapporte dans ses dernières exclusives que la direction des "Citizens" vise à recruter une nouvelle star pour renforcer le poste d'arrière droit, qui reste l'un des points les plus faibles et problématiques de l'effectif.

La source souligne particulièrement que Manchester City a initié des contacts officiels préliminaires et des négociations avec le club londonien de Tottenham Hotspur concernant le transfert du défenseur espagnol expérimenté Pedro Porro pour mettre en œuvre ce plan stratégique. Les représentants de Manchester souhaitent parvenir à un accord complet et régler définitivement la question contractuelle avec le footballeur talentueux, qui part pour la prestigieuse Coupe du Monde outre-Atlantique avec l'équipe nationale espagnole, avant le début officiel du tournoi.

Actuellement, la direction du club londonien de Tottenham ne parvient pas à prendre une décision lors des négociations internes concernant la prolongation du contrat actuel avec Pedro Porro. Le contrat de travail actuel du joueur avec les Londoniens est à long terme, prévu jusqu'au milieu de l'année 2030. Par conséquent, les "Spurs" ne souhaitent pas laisser partir leur joueur clé facilement. Ils ont fixé le prix du transfert pour le défenseur espagnol rapide et offensif à exactement 50 millions de livres sterling (près de 58 millions d'euros) et ne sont pas prêts à accepter moins.

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