Manchester United prépare une offre pour le capitaine de Tottenham Cristian Romero

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Manchester United prépare une offre pour le capitaine de Tottenham Cristian Romero

Manchester United prévoit un transfert majeur pour le capitaine de Tottenham Cristian Romero afin de renforcer sa ligne défensive. L'international argentin est devenu la cible principale du club d'Old Trafford, mais les Spurs devraient tenter de conserver l'un de leurs joueurs les plus importants lors du mercato estival. Selon Goal.com rapporte .

Selon le journaliste argentin Gaston Edul, Manchester United a identifié Romero comme une priorité absolue en défense. Les "Red Devils" souhaitent assurer la stabilité de leur arrière-garde et considèrent le champion du monde comme un candidat idéal pour leur effectif. Depuis son arrivée en provenance d'Atalanta, Romero s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus fiables de Premier League.

GiveMeSport souligne que Tottenham ne veut pas perdre Romero, devenu une figure centrale de l'équipe. Ses qualités de leader et son style défensif agressif ont fait de lui l'un des joueurs les plus influents du club. Par conséquent, toute négociation pourrait être difficile, car le club londonien exigera certainement une somme énorme de son rival pour vendre le footballeur.

L'un des facteurs motivant l'intérêt de Manchester United est le désir d'associer Romero à son compatriote Lisandro Martinez. Ces deux défenseurs ont collaboré avec succès en équipe nationale d'Argentine et se comprennent bien. Au cours des 18 derniers mois, les blessures dans la défense de Manchester United ont sérieusement compromis la stabilité de l'équipe.

Cependant, ce n'est pas seulement Manchester United qui convoite Romero ; le club espagnol de Barcelone suit également la situation de près. Toute l'attention se porte désormais sur la question de savoir si Manchester United soumettra une offre officielle pendant la fenêtre des transferts. Convaincre Tottenham de vendre son capitaine devrait être le plus grand obstacle à cet accord de transfert.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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