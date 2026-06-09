Jafar Irismetov identifie le problème majeur de l'équipe de Cannavaro

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jafar Irismetov, Metaratings.ru a partagé ses réflexions dans une interview accordée à la publication concernant le travail du sélectionneur national Fabio Cannavaro, les processus actuels au sein de l'équipe et les chances de nos représentants avant la prochaine Coupe du monde.

Irismetov a souligné que ni l'équipe nationale d'Ouzbékistan ni le staff technique n'ont encore atteint leur apogée. Selon lui, bien que les résultats actuels puissent être bons, il ne faut pas s'arrêter là. Avant un tournoi majeur, la tâche la plus importante est de progresser, de corriger les défauts et de renforcer le jeu collectif.

« Il faut toujours progresser, il ne faut pas s'arrêter. Beaucoup pensent que Cannavaro a déjà atteint un haut niveau et que cela suffit. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire », a déclaré Irismetov.

L'ancien attaquant a également noté que Fabio Cannavaro et son staff prennent le football ouzbek très au sérieux. Il a mentionné que les assistants du spécialiste italien observent constamment les matchs de la Superliga, analysant la condition, la préparation et le potentiel des joueurs.

« Fabio travaille également dans cette direction — ses assistants sont assis dans les tribunes à presque chaque match du championnat d'Ouzbékistan, observant les joueurs. Il est clair que du travail est effectué », a-t-il souligné.

Cet aspect est très important car la préparation pour la Coupe du monde ne se limite pas aux joueurs convoqués en stage. Le staff technique doit surveiller chaque candidat dans le championnat national, connaître sa forme et ajouter de nouvelles options à l'effectif si nécessaire. Il semble que le staff de Cannavaro mette en œuvre exactement ce processus.

Cependant, Irismetov a ouvertement admis qu'il est encore difficile de ressentir clairement le « style Cannavaro » sur le terrain. À son avis, certains résultats sont obtenus davantage grâce aux compétences individuelles des joueurs, ce qui pourrait signifier que le mécanisme d'équipe n'est pas encore pleinement opérationnel.

« Mais pour l'instant, il est difficile de ressentir clairement le style Cannavaro sur le terrain. Nous obtenons de nombreux résultats grâce aux compétences individuelles des joueurs », a déclaré l'ancien footballeur.

Il y a du vrai dans cette critique. Il est difficile d'aller loin en Coupe du monde avec seulement des compétences individuelles. Bien sûr, le talent personnel de joueurs comme Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov et Oston Urunov est très important. Mais dans un tournoi majeur, le jeu d'équipe, la discipline tactique et la cohésion de chaque ligne seront décisifs.

Irismetov a spécifiquement mentionné les faiblesses défensives comme le plus gros problème de l'équipe nationale. Il estime que lors des derniers matchs, il y a eu des espaces dans la ligne arrière, des erreurs de positionnement et trop d'opportunités offertes aux adversaires.

« Les derniers matchs ont montré que le plus gros problème actuellement se situe en défense. Il y a eu trop d'espaces et d'erreurs ; même le Canada a eu plusieurs occasions de marquer », a déclaré Irismetov.

Cette opinion est également largement discutée parmi les fans. À la Coupe du monde, l'Ouzbékistan jouera contre des adversaires forts, rapides et physiquement puissants comme le Portugal, la Colombie et la RD Congo. Contre de telles équipes, même une petite erreur en défense peut immédiatement se transformer en but.

Le premier match de la phase de groupes sera particulièrement important. L'Ouzbékistan commence contre la Colombie. L'équipe sud-américaine se distingue par sa vitesse, ses compétences techniques et son activité dans les duels. Par conséquent, la ligne défensive doit être mise en ordre maximal dès maintenant.

En même temps, Irismetov n'a pas perdu espoir. Il pense qu'il reste du temps avant le premier match de la Coupe du monde et que le staff de Cannavaro peut travailler sur les défauts défensifs pour amener l'équipe dans un meilleur état.

« Je pense qu'avant le premier match de la Coupe du monde, ces défauts seront travaillés, la défense sera organisée et l'équipe jouera mieux. Nous attendons cela, nous l'espérons », a-t-il déclaré.

Ces mots montrent une approche réaliste mais confiante envers l'équipe nationale. Irismetov ne se limite pas à des éloges ou à des critiques. Il reconnaît que du travail est accompli et que le staff de Cannavaro travaille dur, mais il ne cache pas les problèmes sérieux qui doivent être résolus.

Cette période est très importante pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Participer à la Coupe du monde pour la première fois est un événement historique immense. Mais le travail ne s'arrête pas à la qualification pour le Mondial. Maintenant, la tâche principale est de montrer une performance digne sur la scène mondiale, de ne pas donner de points faciles aux adversaires et de justifier la confiance des fans.

Les réflexions de Jafar Irismetov révèlent bien les attentes et la situation réelle entourant l'équipe nationale. Oui, Cannavaro travaille. Oui, l'équipe a des joueurs forts. Mais tous les problèmes n'ont pas encore été résolus. En particulier, un travail sérieux est nécessaire sur l'organisation défensive, la distance entre les lignes et les erreurs de positionnement.

Dans le grand football, même les équipes les plus fortes ne sont pas sans défauts. La différence est qu'elles voient les erreurs rapidement, les corrigent rapidement et tirent les conclusions nécessaires avant les matchs importants. L'équipe nationale d'Ouzbékistan est exactement à ce stade.

Dans le temps restant jusqu'au Mondial, le staff de Cannavaro doit renforcer la défense, améliorer les mouvements d'équipe et préparer les joueurs mentalement pour la grande scène. Car à la Coupe du monde, chaque minute, chaque épisode et chaque erreur coûtera cher.

Comme l'a dit Irismetov, il faut grandir, il ne faut pas s'arrêter. Une nouvelle histoire du football ouzbek est sur le point de commencer. La façon dont cette histoire sera écrite dépend de la préparation, du caractère et de la discipline de l'équipe sur le terrain.