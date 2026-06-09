Didier Deschamps s'exprime sur la série sans but de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du football mondial, suscite de vifs débats parmi les fans et les experts en raison de ses récentes performances avec l'équipe de France. L'attaquant talentueux n'a pas marqué lors de son troisième match consécutif en sélection. Néanmoins, les Bleus poursuivent leur parcours avec succès.

Lors d'un autre match amical intense, l'équipe de France a remporté une victoire convaincante 3-1 contre l'Irlande du Nord. Dans cette rencontre acharnée, la jeune et prometteuse star de l'équipe, Michael Olise, a réalisé un superbe triplé, devenant l'homme du match. Mbappé, quant à lui, a encore quitté le terrain sans marquer.

Malgré cela, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a clairement montré qu'il ne s'inquiétait pas de la forme actuelle de son leader ni de sa disette de buts. L'expert expérimenté a souligné sa confiance totale en Kylian en commentant sa prestation.

« Je ne m'inquiète pas du tout. Il a eu plusieurs belles occasions de marquer pendant le match, il lui a juste manqué un peu de précision dans les tirs finals. Il m'a dit qu'il gardait tous ses buts décisifs pour la Coupe du Monde aux États-Unis, et je partage entièrement cet avis », a déclaré Deschamps avec le sourire dans une interview exclusive accordée à la célèbre chaîne TF1.

Pour rappel, Kylian Mbappé a disputé 98 matchs officiels avec l'équipe de France à ce jour, inscrivant 56 buts, et reste l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du pays.

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 à venir, les vice-champions du monde en titre, la France, affronteront les sélections du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège dans le groupe C pour une place en barrages. Les fans attendent un véritable festival de buts de Mbappé lors de ces matchs officiels.

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