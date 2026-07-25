Un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille de Messi : une trace brésilienne découverte dans sa généalogie

L'histoire familiale de la légende du football argentin Lionel Messi pourrait prendre une tournure inattendue. Selon une étude de trois ans menée par l'historien Fiorenso Santini, les ancêtres du joueur auraient vécu au Brésil avant de s'installer en Argentine.

L'étude note que l'arrière-grand-père de Messi, Federico, est né au Brésil et que le nom de famille de la famille a changé au cours des années d'immigration.

La famille a émigré d'Italie vers le Brésil en 1899

Selon les informations fournies par Fiorenso Santini, l'un des arrière-grands-pères de Messi a quitté l'Italie en 1899 pour s'installer au Brésil.

Après avoir vécu quelque temps dans ce pays, la famille s'est dirigée vers la ville argentine de Rosario. Plus tard, Rosario a joué un rôle important dans l'histoire de la famille Messi.

L'itinéraire migratoire familial décrit dans l'étude est le suivant :

Étape Lieu Patrie d'origine Italie Migration en 1899 Brésil Destination suivante Rosario, Argentine

L'arrière-grand-père de Messi est né au Brésil

L'un des aspects les plus intéressants de l'étude est l'information selon laquelle Federico, l'arrière-grand-père de Lionel Messi, est né sur le territoire brésilien.

Sur cette base, l'historien a conclu que la généalogie du joueur comprend non seulement l'Italie et l'Argentine, mais aussi un chapitre lié au Brésil.

Cependant, cela ne concerne pas la nationalité ou la citoyenneté de Messi, mais constitue une donnée généalogique sur le parcours historique de ses ancêtres.

Pourquoi le nom de famille de la famille a-t-il changé ?

Il est indiqué que pendant leur séjour au Brésil, certains noms et prénoms des membres de la famille ont été enregistrés différemment dans les documents locaux.

En particulier, Cochettini le nom de famille a ensuite changé pour Cuccittini sous cette forme. L'étude souligne que ce phénomène était courant parmi les immigrants de cette époque.

« À cette époque, il était courant de modifier les noms et prénoms des immigrants. Cela était dû aux difficultés liées à l'orthographe et à la prononciation dans leur langue maternelle », explique l'étude.

Ainsi, le changement de nom de famille ne signifie pas que les liens familiaux ont été rompus, mais reflète les différences de prononciation et de formalisation entre les langues.

Qu'a révélé l'étude de trois ans ?

Fiorenso Santini a étudié l'histoire migratoire et les changements de noms de la famille Messi pendant trois ans.

Selon les résultats de l'étude :

Les ancêtres de Messi sont originaires d'Italie ;

la famille a émigré au Brésil en 1899 ;

l'arrière-grand-père Federico est né au Brésil ;

la famille s'est ensuite installée à Rosario ;

le nom de famille a changé pendant la période d'immigration.

Ces données sont présentées comme une recherche généalogique de l'historien plutôt que comme une biographie familiale officiellement confirmée à grande échelle.

Un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille de Messi

Lionel Messi a toujours été associé à l'Argentine et à Rosario. La nouvelle étude a montré que son histoire familiale pourrait également être liée à un autre grand pays d'Amérique du Sud : le Brésil.

Ainsi, l'Argentine et le Brésil, rivaux éternels dans le football, pourraient être unis de manière inattendue dans la généalogie de Messi.

Selon vous, quelle information sur l'histoire familiale de Messi est la plus surprenante ? Laissez votre avis dans les commentaires.