Manchester City, l'un des géants du football anglais et mondial, a franchi une étape importante pour assurer son avenir en conservant ses jeunes talents prometteurs. Les Citizens ont signé un nouveau contrat à long terme avec le milieu de terrain prometteur Divine Mukasa, qui possède un avenir brillant. Le site officiel du club a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué spécial destiné aux supporters.

Selon les informations officielles, la direction de Manchester City a hautement apprécié les performances productives du milieu de terrain talentueux de 18 ans sur le terrain et a officialisé un nouveau contrat à long terme avec lui jusqu'à l'été 2030. Cela témoigne de la grande confiance du club envers sa jeune génération.

Pour rappel, Divine Mukasa a rejoint la célèbre académie moderne de City en 2023. Le jeune joueur, qui s'est distingué par son travail acharné, a réussi à jouer six matchs officiels avec l'équipe première lors de la saison écoulée. De plus, il a passé la seconde moitié de la saison en prêt à Leicester City pour acquérir plus d'expérience dans le football professionnel. Mukasa a attiré l'attention des experts en jouant 15 matchs intenses pour les Foxes en Championship, marquant deux buts et délivrant trois passes décisives.

Hugo Viana, le nouveau directeur sportif de Manchester City, a commenté la signature du nouveau contrat par le jeune talent, soulignant particulièrement ses qualités humaines et professionnelles :

« Nous avons clairement vu et ressenti le grand professionnalisme de Divine Mukasa sur et en dehors du terrain, son humilité humaine et son énorme potentiel pour devenir une star mondiale à l'avenir. Nous sommes heureux qu'il reste dans notre équipe », a déclaré le responsable du club.

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