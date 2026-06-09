Le Français Pierre Sage nommé entraîneur principal de Crystal Palace

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Le Français Pierre Sage nommé entraîneur principal de Crystal Palace

Des changements significatifs et intrigants ont commencé au sein du staff technique avant la nouvelle saison en Premier League anglaise. Le spécialiste français expérimenté et innovant Pierre Sage commencera officiellement ses fonctions d'entraîneur principal du club londonien de Crystal Palace dans les prochains jours. Cette information exclusive a été divulguée par Fabrizio Romano, l'insider et journaliste sportif le plus fiable et influent au monde, via ses réseaux sociaux. Cette nouvelle concernant le transfert a été un événement très attendu et apprécié par les fans de football anglais et les supporters du club londonien.

Il est rapporté que la direction de Crystal Palace a pleinement approuvé les plans et la vision de l'expert tactique français. Les parties ont convenu d'un partenariat stratégique à long terme, Pierre Sage signant un contrat officiel valable jusqu'à l'été 2029. De plus, le contrat inclut une clause spéciale permettant une prolongation d'un an si les résultats sont positifs pour les deux parties.

Pour contexte, Pierre Sage a dirigé le club français du Lens lors de la saison écoulée. Il y a démontré son haut potentiel et ses solides connaissances tactiques, menant l'équipe à exactement 70 points en Ligue 1 et obtenant une honorable 2e place au classement. Les résultats productifs de l'entraîneur, qui a conduit Lens dans le top trois, ont attiré l'attention des représentants de la Premier League, qui ont décidé de confier la nouvelle campagne victorieuse des Londoniens à Sage.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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