Bukayo Saka est-il prêt pour la Coupe du Monde ? Thomas Tuchel donne des nouvelles de sa forme

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Bukayo Saka est-il prêt pour la Coupe du Monde ? Thomas Tuchel donne des nouvelles de sa forme

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a révélé des informations importantes sur la condition physique de Bukayo Saka avant le match amical contre le Costa Rica. L'ailier, qui a remporté le titre de Premier League avec Arsenal, a manqué le match contre la Nouvelle-Zélande en raison de la fatigue. Le staff technique surveille attentivement sa charge de travail pour s'assurer qu'il soit pleinement prêt pour la Coupe du Monde. Selon Goal.com rapporte .

Lors d'une conférence de presse, Thomas Tuchel a souligné que la condition de Bukayo Saka, qui a rejoint l'équipe nationale plus tard en raison de sa participation à la finale de la Ligue des Champions le 30 mai, est sous étroite surveillance. Un plan de récupération spécial a été élaboré pour le footballeur, qui s'est blessé en mars et a joué avec ce problème jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur a salué sa performance la saison dernière, avec 11 buts et 9 passes décisives en 49 matchs pour Arsenal.

Thomas Tuchel a également annoncé que la condition des autres membres de l'équipe, y compris Declan Rice, Noni Madueke et Eberechi Eze, est excellente. "Personne n'a besoin de repos, tout le monde est prêt. Il n'y a aucune plainte après le premier match", a déclaré l'entraîneur. Lors du match contre le Costa Rica, l'accent sera mis sur l'augmentation du temps de jeu des joueurs, la plupart devant jouer 60 à 70 minutes.

Après le match contre le Costa Rica, l'équipe d'Angleterre se concentrera entièrement sur la Coupe du Monde. Les "Three Lions" commenceront leur parcours en phase de groupes le 17 juin contre la Croatie. Ils affronteront ensuite le Ghana et le Panama. L'équipe de Thomas Tuchel s'est dite prête à franchir une nouvelle étape en termes de pression physique et de style de jeu lors du match de demain.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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