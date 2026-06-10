Deux géants saoudiens offrent 80 millions d'euros pour Raphinha

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Deux géants saoudiens offrent 80 millions d'euros pour Raphinha

Alors que la concurrence entre les grands clubs sur le marché des transferts européen atteint son paroxysme, les riches équipes d'Arabie saoudite lancent une nouvelle offensive vers la Catalogne. Selon les dernières informations exclusives du célèbre journaliste sportif espagnol Ferran Martínez, deux des équipes les plus puissantes de la Saudi Pro League manifestent un intérêt très sérieux pour l'ailier vedette du FC Barcelone, le talentueux Brésilien Raphinha.

Selon des sources internes, le champion en titre saoudien Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, ainsi que le champion de l'année dernière, Al-Hilal, visent à recruter le magicien brésilien devenu un leader chez les Blaugrana. Ces deux géants du Moyen-Orient, aux ressources financières illimitées, sont prêts à verser sans hésitation 80 millions d'euros dans les caisses du club catalan pour le transfert de l'international brésilien. Une offre naturellement très séduisante pour la direction du FC Barcelone, qui traverse des difficultés financières.

Les rapports indiquent également que les clubs arabes ont préparé un contrat luxueux pour séduire non seulement le FC Barcelone, mais aussi le joueur lui-même. Le salaire annuel proposé à Raphinha en Arabie saoudite devrait être quatre fois supérieur à ce qu'il perçoit actuellement en Espagne. Une telle offre financière astronomique ferait sans aucun doute réfléchir n'importe quel joueur de haut niveau.

Il convient de rappeler que le contrat actuel du talentueux ailier brésilien avec le géant catalan court jusqu'à l'été 2028. On ignore encore comment la direction du FC Barcelone réagira à ces offres, mais la probabilité qu'une nouvelle « bombe » du mercato explose dans les prochains jours est jugée très élevée. Les supporters catalans attendent avec impatience de connaître le sort de leur joueur fétiche.

Suivez l'avenir de Raphinha au FC Barcelone, les nouveaux transferts sensationnels de la Saudi Pro League et les dernières nouvelles exclusives du football mondial avec nous sur Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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