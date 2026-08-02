Le Real Madrid s'active sérieusement pour s'attacher les services du jeune talent de Leipzig, Yan Diomande, afin de renforcer son secteur offensif. Selon le journal AS, le géant espagnol est prêt à débourser 132 millions d'euros pour l'ailier ivoirien de 19 ans, et le transfert est entré dans sa phase finale, rapporte Goal. com.

Cette opération est considérée comme un mouvement stratégique pour le club merengue, sur fond de longue indisponibilité de Rodrygo et des rumeurs persistantes autour de l'avenir de Vinicius Junior. L'arrivée de Yan Diomande, aux côtés de Kylian Mbappé, devrait encore accroître le potentiel offensif de l'équipe.

Les qualités uniques du joueur

González, ancien capitaine de Leganés, s'est rappelé dans une interview que le jeune joueur avait impressionné ses coéquipiers dès ses premiers entraînements. Selon lui, l'agilité et les capacités techniques de Yan Diomande ont ébloui tout le monde.

González a souligné que les dribbles de l'ailier mettaient les défenseurs en grande difficulté : « Dès ses premiers ballons, on voyait qu'il était différent. Sur le côté gauche, il nous a rendu fous, je n'avais jamais vu un tel niveau chez un si jeune joueur. » L'expert a également salué la parfaite alliance de vitesse et de technique chez le joueur.

Comparaison avec Lamine Yamal

L'un des sujets les plus discutés a été la comparaison entre Yan Diomande et la star de Barcelone, Lamine Yamal. D'après l'ancien joueur, si Yan obtient suffisamment d'opportunités au Real Madrid, il pourrait non seulement rivaliser avec Lamine Yamal, mais même le surpasser.

« Lamine fait preuve de plus de régularité et le prouve depuis plus longtemps, mais Yan peut atteindre ce même niveau. Son potentiel est immense », estime González. Néanmoins, il a rappelé que le plus grand test pour le jeune joueur sera de gérer la pression.

Une fois officialisé, Yan Diomande deviendra sans aucun doute l'une des jeunes étoiles montantes les plus fascinantes non seulement de la Liga, mais du football européen tout entier.