Un grand requin blanc surgit derrière un surfeur inattentif

Un nouvel incident spectaculaire impliquant l'un des prédateurs marins les plus dangereux au monde a été enregistré dans l'État américain de Californie. Près de la côte de Newport Beach, le moment où un grand requin blanc a surgi de l'eau juste derrière un surfeur a été capturé par hasard par une caméra.

L'incident a été filmé par Soaren Stevenson, qui prenait des photos sur la plage tôt le matin. Au départ, il n'avait pas prêté attention au surgissement de l'eau. Ce n'est qu'en zoomant sur l'image plus tard qu'il a réalisé qu'il s'agissait d'un grand requin blanc.

Le plus surprenant est que le surfeur n'a absolument pas remarqué que le requin était apparu à seulement quelques mètres de lui. Les personnes présentes sur les rives n'ont également découvert la scène qu'ensuite grâce aux photos.

Les expertssoulignent que le saut d'un requin hors de l'eau ne signifie pas nécessairement une attaque. Un tel comportement est parfois observé pour se débarrasser de parasites, pour jouer ou lors de la chasse.

Selon le Département de la Pêche et de la Faune de Californie, les incidents liés aux requins impliquant des humains sont très rares dans l'État. Moins de 250 cas ont été officiellement enregistrés depuis 1950, et un très petit nombre d'entre eux se sont avérés mortels.

Néanmoins, les spécialistes recommandent d'éviter de se baigner dans les zones où des requins ont été aperçus et de respecter les avertissements officiels. Ce moment rare capturé par la caméra a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.