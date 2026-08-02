Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Turquie

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Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Turquie

Après avoir mis un terme à sa période historique avec Liverpool et devenu agent libre, l'attaquant Mohamed Salah pourrait signer l'un des transferts les plus retentissants du mercato estival. Selon Foot Mercato, le club turc de Trabzonspor a devancé tous ses rivaux dans la course pour s'attacher les services de la star égyptienne, devenant le principal favori et réalisant de sérieux progrès dans les négociations, rapporte Goal.com .

Ayant terminé la saison dernière à la troisième place de la Süper Lig turque, Trabzonspor vise à lutter pour le titre en championnat et cherche donc à renforcer son effectif. Si le transfert se réalise, le joueur expérimenté rejoindra l'équipe gratuitement, sans indemnité de transfert, et apportera ses buts de haut niveau, sa créativité ainsi que son expérience internationale.

Évolution de la course au transfert et conditions financières

Le succès de Trabzonspor dans ce dossier a modifié les chances d'un autre club turc, le Beşiktaş. Auparavant, il avait été indiqué que Beşiktaş avait trouvé un accord verbal pour un contrat d'un an avec une option d'extension d'une saison supplémentaire, mais les négociations avaient été interrompues en raison de divergences financières.

Selon les informations du célèbre journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor a préparé un contrat lucratif de deux ans, offrant un salaire annuel de 17 millions d'euros pour convaincre Mohamed Salah. Si cet accord est finalisé, Salah deviendra le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat turc.

Réaction officielle de la direction du club

Cependant, le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, a nié que l'accord soit totalement finalisé, soulignant que les négociations n'en étaient pas encore là. Il a commenté les rumeurs lors d'une interview accordée à la chaîne A Spor.

«Beaucoup de choses se disent, mais il n'y a aucun accord avec Mohamed Salah», a déclaré le dirigeant du club. Selon lui, l'arrivée du joueur dans la ville de Trabzon n'est pas programmée et, s'il y avait un tel plan, l'équipe en aurait informé les supporters et les médias à l'avance.

«Qui parmi nous ne voudrait pas recruter un joueur du calibre de Mohamed Salah ? Bien sûr que nous le voulons, mais la vérité est qu'il n'y a aucun accord pour le moment», a ajouté Ertuğrul Doğan, tout en refusant de divulguer les détails des négociations concernant le footballeur égyptien.

Mohamed SalahTrabzonsporSüper LigTransfertFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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