Benfica confirme le départ de Mourinho : Silva est le nouvel entraîneur

Le Benfica Lisbonne a annoncé le début d'une nouvelle ère à l'"Estadio da Luz". Le club a officiellement confirmé un accord avec Marco Silva pour le poste d'entraîneur principal. L'ancien coach de Fulham arrive à Lisbonne pour combler le vide laissé par Jose Mourinho suite à son retour au Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com .

Marco Silva retourne dans son pays natal après cinq années fructueuses en Premier League anglaise. Les géants lisboètes ont annoncé qu'ils signeraient un contrat avec le tacticien de 48 ans jusqu'à la fin de la saison 2027-28, avec une option pour une année supplémentaire. Silva s'est forgé une solide réputation en Angleterre grâce à son travail avec des équipes comme Hull City, Watford et Everton.

La nomination de Silva coïncide avec le départ inattendu de Jose Mourinho. Le Real Madrid a accepté de payer une clause libératoire de 15 millions d'euros au Benfica pour s'attacher les services du "Special One". Mourinho avait pris les rênes de l'équipe en septembre et l'avait rapidement menée au sommet du classement avec une série d'invincibilité.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a décidé de ramener Mourinho au stade Santiago Bernabeu pour restaurer la gloire passée du club. Lors de son passage à Madrid de 2010 à 2013, Jose Mourinho avait mis fin à l'hégémonie du FC Barcelone, remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa.

Parallèlement, le Real Madrid a également annoncé s'être séparé de l'entraîneur actuel Alvaro Arbeloa. La direction du club a exprimé sa gratitude envers Arbeloa pour sa loyauté et son professionnalisme. Désormais, une nouvelle ère Mourinho commence à Madrid, tandis que le Benfica vise de nouveaux sommets sous la direction de Marco Silva.