Benfica confirme le départ de Mourinho : Silva est le nouvel entraîneur

·0·Sport
Benfica confirme le départ de Mourinho : Silva est le nouvel entraîneur

Le Benfica Lisbonne a annoncé le début d'une nouvelle ère à l'"Estadio da Luz". Le club a officiellement confirmé un accord avec Marco Silva pour le poste d'entraîneur principal. L'ancien coach de Fulham arrive à Lisbonne pour combler le vide laissé par Jose Mourinho suite à son retour au Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com .

Marco Silva retourne dans son pays natal après cinq années fructueuses en Premier League anglaise. Les géants lisboètes ont annoncé qu'ils signeraient un contrat avec le tacticien de 48 ans jusqu'à la fin de la saison 2027-28, avec une option pour une année supplémentaire. Silva s'est forgé une solide réputation en Angleterre grâce à son travail avec des équipes comme Hull City, Watford et Everton.

La nomination de Silva coïncide avec le départ inattendu de Jose Mourinho. Le Real Madrid a accepté de payer une clause libératoire de 15 millions d'euros au Benfica pour s'attacher les services du "Special One". Mourinho avait pris les rênes de l'équipe en septembre et l'avait rapidement menée au sommet du classement avec une série d'invincibilité.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a décidé de ramener Mourinho au stade Santiago Bernabeu pour restaurer la gloire passée du club. Lors de son passage à Madrid de 2010 à 2013, Jose Mourinho avait mis fin à l'hégémonie du FC Barcelone, remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa.

Parallèlement, le Real Madrid a également annoncé s'être séparé de l'entraîneur actuel Alvaro Arbeloa. La direction du club a exprimé sa gratitude envers Arbeloa pour sa loyauté et son professionnalisme. Désormais, une nouvelle ère Mourinho commence à Madrid, tandis que le Benfica vise de nouveaux sommets sous la direction de Marco Silva.

BenficaReal MadridJose MourinhoMarco SilvaTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Vincent Kompany change d'avis : le Bayern est prêt à vendre Alphonso DaviesVincent Kompany change d'avis : le Bayern est prêt à vendre Alphonso DaviesAujourd'hui, 06:55Cristiano Ronaldo jouera-t-il son dernier match au Portugal ?Cristiano Ronaldo jouera-t-il son dernier match au Portugal ?Aujourd'hui, 06:52Vincent Kompany change d'avis : Alphonso Davies pourrait quitter le Bayern MunichVincent Kompany change d'avis : Alphonso Davies pourrait quitter le Bayern MunichAujourd'hui, 06:35Lionel Messi marque après son entrée en jeu : l'Argentine bat l'IslandeLionel Messi marque après son entrée en jeu : l'Argentine bat l'IslandeAujourd'hui, 06:33Le Borussia Dortmund poursuit la lutte pour Kennet EichhornLe Borussia Dortmund poursuit la lutte pour Kennet EichhornAujourd'hui, 04:17Deux géants saoudiens offrent 80 millions d'euros pour RaphinhaDeux géants saoudiens offrent 80 millions d'euros pour RaphinhaAujourd'hui, 04:07
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan