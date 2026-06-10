Des nouvelles inattendues en provenance du camp de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la veille de la Coupe du Monde historique ont inquiété tous les fans de football. La raison pour laquelle notre leader et capitaine de longue date, Jaloliddin Masharipov, n'a pas été retenu dans la liste finale pour le tournoi a enfin été révélée. Il s'avère que notre milieu de terrain talentueux n'a pas pu participer aux derniers entraînements ni aux matchs amicaux contre le Canada et les Pays-Bas en raison de fortes douleurs dorsales et de problèmes médicaux survenus lors du stage aux États-Unis.

Selon les rapports médicaux, notre joueur souffrait d'inconfort chronique et de douleurs dans le bas du dos au cours des dernières semaines. À l'époque, les médicaments spécifiques et les séances de physiothérapie prescrits par les médecins de l'équipe nationale avaient été efficaces, améliorant considérablement l'état de notre joueur vedette et le rapprochant d'un retour.

Cependant, malheureusement, lors des entraînements intenses et exigeants physiquement aux États-Unis, les symptômes douloureux ont refait surface, causant de graves problèmes à Jaloliddin. Pour clarifier la situation, une IRM réalisée dans l'une des cliniques les plus modernes d'outre-mer a apporté de mauvaises nouvelles aux fans. L'analyse médicale a révélé qu'une ancienne blessure sportive — une hernie discale — était réapparue. C'est précisément à cause de ce diagnostic médical sérieux qu'il a été contraint de manquer ce tournoi historique.

Actuellement, le staff médical le plus expérimenté de l'équipe nationale travaille jour et nuit pour assurer le rétablissement rapide de Jaloliddin Masharipov et son retour sur le terrain. Notre joueur est sous surveillance médicale spéciale. Il a été précisé que des informations officielles supplémentaires seront fournies au public et aux fans une fois que les médecins auront finalisé les rapports médicaux complets et les plans de traitement futurs. Au nom de tous les fans de football de notre pays, nous souhaitons à notre joueur bien-aimé Jaloliddin Masharipov un prompt rétablissement et nous avons hâte de le voir nous ravir à nouveau avec son beau jeu sur le terrain !

Suivez le processus de rétablissement de Jaloliddin Masharipov, les derniers entraînements de notre équipe nationale à Atlanta et toutes les nouvelles exclusives de la Coupe du Monde avec nous sur les pages de Zamin !