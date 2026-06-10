À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les participants au tournoi ne se concentrent pas seulement sur la tactique sur le terrain, mais aussi sur chaque détail en coulisses. À cet égard, l'équipe nationale de Norvège a attiré l'attention de la communauté sportive mondiale avec son plan de préparation extraordinaire et unique.

Selon un rapport intéressant de la prestigieuse publication scandinave VG les Norvégiens apporteront 300 kilogrammes des meilleurs poissons fraîchement pêchés ainsi que les chefs les plus renommés du pays via des vols spéciaux vers le pays hôte afin de maintenir la nutrition de leurs athlètes à un niveau élevé pendant la prochaine Coupe du Monde.

L'objectif principal de cette initiative, lancée par le staff médical et la direction de l'équipe, est de garantir aux joueurs un accès continu aux aliments sains et de haute qualité auxquels ils sont habitués chez eux, pendant un long tournoi caractérisé par une pression mentale et physique élevée. Étant donné que les fruits de mer font partie intégrante de la vie quotidienne des Scandinaves, cette décision semble tout à fait logique.

Selon les nutritionnistes sportifs modernes et les experts hautement qualifiés, le maintien du régime alimentaire habituel des athlètes pendant la compétition est un facteur crucial. Cela aidera Erling Haaland et ses coéquipiers à ne pas perdre de temps dans un climat étranger, leur permettant de se concentrer uniquement sur les matchs sur le terrain et favorisant une récupération rapide ainsi qu'une performance accrue lors des charges physiques élevées.

Il convient de noter que la très attendue équipe nationale de Norvège a été placée dans le groupe I de la Coupe du Monde 2026. L'équipe féroce dirigée par Erling Haaland se battra pour une place en phase à élimination directe contre le géant du football français, le représentant le plus fort et le plus physique d'Afrique, le Sénégal, ainsi que l'équipe nationale résiliente de l'Irak. Nous verrons à quel point ce régime spécial aidera la Norvège à sortir du groupe.

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