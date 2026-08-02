Faten Ben Amar al-Aziziy, footballeuse du club marocain Moghreb Athletic Tetouan, est décédée en tentant de rejoindre à la nage la ville espagnole de Ceuta. Elle essayait de traverser le détroit avec un groupe de migrants, mais n’a pas pu lutter contre le fort courant et s’est noyée.

« Faten Ben Amar al-Aziziy fait partie des victimes de la crise migratoire entre le Maroc et Ceuta », écrit Mundo Deportivo.

Selon les autorités espagnoles, près de 60 000 migrants ont tenté de franchir la frontière entre le Maroc et Ceuta cette année. Le nombre de victimes s’élève à au moins 67. Les autorités marocaines n’ont pas fourni de chiffres précis sur les morts et les disparus, tandis que les médias locaux rapportent au moins 17 décès.

Que sait-on ?

La footballeuse a péri en essayant de traverser la frontière à la nage avec des migrants.

En 2024, la crise migratoire entre le Maroc et Ceuta continue de causer des conséquences tragiques.

Le décompte des victimes et des disparus lors des tentatives de traversée de la frontière se poursuit.

L’entrée massive à Ceuta et le problème migratoire reviennent au centre des débats en Europe. Qu’en pensez-vous ? Laissez un commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.