Mikel Arteta réagit aux rumeurs de transfert de Vinicius Junior

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Mikel Arteta réagit aux rumeurs de transfert de Vinicius Junior

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a réagi aux récentes rumeurs concernant un transfert de la star brésilienne Vinicius Junior, affirmant que le club vise des objectifs très ambitieux sur le marché des transferts estival. Selon Goal.com, les Gunners surveillent de près la situation contractuelle de l'attaquant du Real Madrid et ont l'intention de renforcer leur effectif avec des joueurs de classe mondiale. C'est ce que rapporte Goal.com .

En répondant aux questions des journalistes après la victoire convaincante 4-1 contre Girona, le technicien espagnol du club a souligné que les Gunners du nord de Londres sont prêts à agir activement et agressivement sur le marché des transferts. Bien qu'Arteta ait adopté une approche prudente face à la question directe sur la possibilité de faire venir Vinicius Junior, il a exposé clairement les plans généraux du club.

Arsenal prêt à se montrer actif sur le marché des transferts

Selon Arteta, l'équipe travaille sans relâche pour renforcer et développer davantage son effectif. Il a souligné que des mouvements significatifs sur le plan des transferts auront lieu dans les semaines à venir, car, à l'instar de tout club ambitieux, Arsenal ne souhaite pas se laisser distancer par la concurrence.

« Nous sommes très actifs, nous travaillons à améliorer et développer l'équipe. C'est une certitude », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d'après-match. Il a également ajouté qu'en raison de l'augmentation du niveau de compétitivité, il est crucial de renforcer la concurrence interne et de combler les manques au sein de l'effectif.

Une star à l'avenir incertain et des capacités financières

L'incertitude qui entoure actuellement l'avenir de Vinicius Junior au sein du club madrilène alimente les spéculations. Alors que son contrat actuel avec le Real Madrid approche de son terme, il est rapporté qu'Arsenal serait prêt à modifier sa structure financière et salariale pour attirer le joueur en Premier League.

Auparavant, Mikel Arteta avait souligné la nécessité de transferts capables de propulser le club vers un tout nouveau niveau. Le transfert d'un joueur candidat au Ballon d'Or correspond parfaitement à de tels objectifs mondiaux et suscite un vif intérêt chez les supporters d'Arsenal.

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Jahongir Tursunov
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