Trabzonspor vise Eldor Shomurodov : La ligne d'attaque la plus dangereuse de Turquie se profile-t-elle ?

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Trabzonspor vise Eldor Shomurodov : La ligne d'attaque la plus dangereuse de Turquie se profile-t-elle ?

Selon le site influent turc trhaber.com.tr , le Trabzonspor a l'intention de renforcer sérieusement son secteur offensif dans la course au titre pour la nouvelle saison. Ces dernières semaines, le club a recruté pour une grosse somme l'attaquant central de 18 ans Renato Mitongo en provenance du Standard de Liège. Cependant, la direction et le staff technique explorent les possibilités de s'attacher les services de l'attaquant expérimenté Eldor Shomurodov, actuellement à l'İstanbul Başakşehir.

Le club de Trabzon manifeste un vif intérêt pour le footballeur ouzbek. L'équipe vise à participer honorablement à trois compétitions en même temps. Il est souligné que le plan est de former un tandem avec Paul Onuachu, tandis que le jeune Mitongo est considéré comme un investissement pour l'avenir.

L'expérience de Shomurodov en Süper Lig turque, sa force physique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs constituent des facteurs clés pour le Trabzonspor. Si le transfert se concrétise, le duo formé par Eldor et Onuachu pourrait surpasser le bilan de 44 buts de la saison dernière. De nouvelles options tactiques s'ouvriront pour le staff technique.

Le club a également l'intention de maintenir l'équilibre financier. Des plans sont en place pour renforcer les ailes, le milieu de terrain et la défense. La décision finale concernant le transfert de Shomurodov dépendra de sa valeur marchande et des joueurs qui quitteront l'équipe.

Par ailleurs, il est indiqué qu'Eldor a également reçu des offres de clubs russes et saoudiens en plus de la Turquie. Il est fort probable que la carrière de l'attaquant ouzbek connaisse d'importants changements avant la fermeture du mercato estival.

Quel sera le nouveau point de chute d'Eldor Shomurodov, selon vous ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez l'article avec vos proches sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !

TrabzonsporEldor ShomurodovPaul OnuachuIstanbul BaşakşehirRenato Mitongo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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