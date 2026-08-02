Le problème majeur de l'écran du Samsung Galaxy Z Fold 8 réapparaît

Peu de temps après la présentation du nouveau flagship pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 8, les premiers résultats de test ont été publiés. Selon ixbt.com, l'une des principales caractéristiques du nouvel appareil, la structure Flex Titanium, n'a pas montré les résultats escomptés dès la première semaine, et la pliure au centre de l'écran est redevenue visible. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de la cérémonie de présentation, le géant technologique sud-coréen avait promis que la nouvelle structure de support en titane lisserait la zone de pliure sous l'écran flexible pour la rendre presque invisible et la protégerait de manière fiable contre les ouvertures et fermetures répétées. En effet, lors du déballage initial, la surface du nouvel appareil avait impressionné les experts par sa planéité parfaite.

Changements après une semaine d'utilisation

Cependant, les premiers reviewers et experts ayant activement utilisé l'appareil pendant une semaine ont noté des changements significatifs lors de l'utilisation. Les didacticiels vidéo et le matériel comparatif publiés montrent clairement la différence entre l'état initial des nouveaux Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra et les exemplaires testés pendant une semaine.

Selon ces comparaisons, après une semaine d'utilisation des smartphones, la pliure au milieu de l'écran est redevenue aussi visible qu'avant. Cela montre que la technologie vantée par les ingénieurs de Samsung n'a pas réussi à éliminer complètement le principal point faible des gadgets pliables.

Comparaison avec les concurrents

Au cours des tests, non seulement les appareils Samsung, mais aussi d'autres gadgets similaires sur le marché ont été comparés. En particulier, le smartphone pliable Oppo Find N6 a également été soumis à une période de test similaire et il s'est avéré qu'il conservait une zone de pliure moins prononcée que son concurrent.

Cette situation confirme une fois de plus que la technologie des écrans pliables dans l'industrie mobile moderne n'est pas encore parfaite et qu'il reste de nombreux défis à relever pour les ingénieurs. Bien que la structure en alliage de titane augmente la durabilité de l'écran, elle s'est révélée impuissante à éliminer le problème de la pliure à long terme.

L'efficacité réelle de cette technologie et sa durabilité à long terme ne deviendront totalement claires qu'après plusieurs mois d'utilisation active et après la présentation des futurs appareils pliables de Samsung.