À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les faits intéressants autour du tournoi se multiplient. Le média "365Scores" a composé des équipes symboliques constituées des joueurs les plus jeunes et les plus âgés participant au Mondial.

Il est particulièrement remarquable pour les fans qu'un représentant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan figure sur cette liste. Le défenseur des "Loups Blancs", Behruz Karimov, a été inclus dans l'équipe symbolique des plus jeunes joueurs. Cela signifie qu'il est reconnu comme l'un des plus jeunes talents de la Coupe du Monde 2026.

L'équipe symbolique des plus jeunes rassemble des footballeurs prometteurs venus de divers continents. Outre le représentant ouzbek Behruz Karimov, elle comprend des joueurs du Maroc, de Bosnie-Herzégovine, du Sénégal, de République tchèque, du Mexique, d'Égypte, de Croatie, d'Australie et d'autres pays.

L'équipe symbolique des plus jeunes joueurs comprend les noms suivants :

Behruz Karimov — Ouzbékistan ;

Bouaddi — Maroc ;

Alajbegovic — Bosnie-Herzégovine ;

Ndiaye — Sénégal ;

Hamza — Égypte ;

Jurkas — Bosnie-Herzégovine ;

Harrington — Australie ;

Sochurek — République tchèque ;

Vuskovic — Croatie ;

Mora — Mexique ;

Mbaye — Sénégal.

Cet effectif montre que la Coupe du Monde n'est pas seulement une scène pour les grandes stars, mais aussi pour les talents de la nouvelle génération. Figurer sur une telle liste est une grande reconnaissance pour un jeune joueur. Surtout au moment où l'Ouzbékistan participe pour la première fois au Mondial, l'inclusion de Behruz Karimov dans une telle équipe symbolique est une nouvelle réjouissante pour notre football national.

Pour les jeunes joueurs comme Karimov, la Coupe du Monde sera une immense école d'expérience. La grande scène, des adversaires coriaces, une pression élevée et l'attention de millions de fans peuvent propulser chaque jeune joueur à un nouveau niveau. Désormais, tout dépend des actions sur le terrain, de la confiance et du caractère.

La deuxième équipe symbolique composée par "365Scores" dégage une ambiance totalement différente. Elle réunit les joueurs les plus âgés participant à la Coupe du Monde 2026. Cet effectif comprend des légendes qui ont marqué l'histoire du football de leur empreinte.

L'équipe symbolique des joueurs les plus âgés comprend des stars comme le leader argentin Lionel Messi, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, le milieu de terrain croate Luka Modrić et l'attaquant bosnien Edin Džeko. Ces noms suffisent à montrer le niveau de la liste.

L'équipe symbolique des joueurs les plus âgés est la suivante :

Ream — États-Unis ;

Nagatomo — Japon ;

Stopira — Cap-Vert ;

Gordon — Écosse ;

Otamendi — Argentine ;

Boxall — Nouvelle-Zélande ;

Quintero — Panama ;

Modrić — Croatie ;

Messi — Argentine ;

Džeko — Bosnie-Herzégovine ;

Cristiano Ronaldo — Portugal.

En regardant cette équipe, on réalise une fois de plus à quel point l'expérience est importante dans le football. Pour des joueurs comme Messi, Ronaldo et Modrić, le Mondial 2026 sera très probablement la dernière Coupe du Monde de leur carrière. Par conséquent, chacun de leurs matchs aura une importance historique particulière pour les fans.

Il est intéressant de noter que d'un côté se trouvent des représentants de la nouvelle génération comme Behruz Karimov, et de l'autre, des légendes qui ont défini toute une époque comme Messi, Ronaldo et Modrić. C'est là toute la beauté de la Coupe du Monde : dans un seul tournoi, le passé, le présent et le futur du football sont réunis sur un même terrain.

Pour l'Ouzbékistan, cette liste revêt une autre signification symbolique. Dès notre première participation au Mondial, un représentant de notre équipe nationale est cité parmi les plus jeunes talents. Cela montre qu'une nouvelle génération se forme dans le football ouzbek et que les jeunes joueurs attirent l'attention sur la scène internationale.

Pour information, la Coupe du Monde 2026 sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour la première fois dans l'histoire, le tournoi sera organisé avec 48 équipes nationales. Cela signifie plus de pays, plus de joueurs et encore plus d'histoires intéressantes.

Ces deux équipes symboliques composées par "365Scores" ont révélé une autre facette intéressante du Mondial. D'un côté, de jeunes talents qui font leurs premiers pas dans le grand football, et de l'autre, des légendes qui ont déjà écrit leurs pages dans l'histoire du football.

Maintenant, le plus intéressant pour les fans commence sur le terrain. Les jeunes essaieront de faire leurs preuves, et les anciens essaieront d'écrire l'histoire une fois de plus. La Coupe du Monde est belle précisément grâce à ces scénarios : ici, les héros d'hier et les stars de demain entrent en scène en même temps.