Arsene Wenger défend Kylian Mbappé : Il est une victime au Real Madrid

L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a réagi aux critiques entourant Kylian Mbappé, soulignant que l'attaquant est injustement blâmé pour les problèmes du Real Madrid. Le légendaire entraîneur estime que la star française est utilisée comme bouc émissaire au sein du club madrilène, mais qu'il retrouvera sa meilleure forme lors de la prochaine Coupe du monde. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Wenger, Kylian Mbappé a rejoint une équipe du Real Madrid qui n'est pas à son niveau habituel. "Il y a une personne que tout le monde attend en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Je suis prêt à parier sur lui, il fera une Coupe du monde fantastique. Il a été injustement critiqué à maintes reprises cette saison. Il est arrivé dans une équipe moyenne du Real Madrid. Auparavant, Madrid avait dix joueurs de classe mondiale, maintenant ils n'en ont que trois ou quatre", a déclaré Wenger dans une interview accordée au Figaro.

L'expert estime que le temps de jeu réduit de Mbappé en raison de blessures tout au long de la saison pourrait être bénéfique pour l'équipe de France. Alors que de nombreuses stars arrivent épuisées aux grands tournois, l'attaquant de 27 ans sera physiquement frais. Wenger a souligné que beaucoup de joueurs manquent de force après la finale de la Ligue des champions, mais que Mbappé se rendra au tournoi en Amérique du Nord avec une grande énergie.

Arsène Wenger considère également l'équipe de France, dirigée par Didier Deschamps, comme le grand favori du prochain tournoi. Il a affirmé que la puissance offensive et la force physique des Français sont inégalées par aucune autre équipe. "Je place la France au-dessus des autres. Nous avons des attaquants tels que si le score est de 0-0 à la 70e minute, l'adversaire perdra quand même. La puissance physique fait la différence", a ajouté l'entraîneur.