Tottenham signe Marcos Senesi

Le club londonien de Tottenham a officiellement annoncé la signature du défenseur de l'équipe nationale d'Argentine, Marcos Senesi. Le joueur a rejoint le club de la capitale en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec Bournemouth. Le défenseur central gaucher commencera à s'entraîner avec l'équipe le 1er juillet. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi continue de renforcer son effectif avant la nouvelle saison. Senesi a su faire ses preuves au cours de ses quatre saisons à Bournemouth. Il avait rejoint l'Angleterre en provenance de Feyenoord en 2022 pour 15 millions d'euros. Le défenseur argentin n'a pas caché sa joie après avoir rejoint son nouveau club : « C'est un sentiment spécial d'être un joueur de Tottenham. Dès la première minute, le club a prouvé à quel point il me voulait dans son projet », a déclaré le joueur.

Marcos Senesi a disputé un total de 128 matchs pour Bournemouth, marquant 6 buts. Auparavant, il avait participé à 116 rencontres avec le club néerlandais de Feyenoord, trouvant le chemin des filets à 9 reprises. Le défenseur expérimenté a souligné qu'il visait à remporter des trophées avec Tottenham et à rendre les supporters heureux.

Le directeur sportif du club, Johan Lange, et l'entraîneur principal, Roberto De Zerbi, ont exprimé des avis positifs sur ce nouveau transfert. De Zerbi a salué les compétences de Senesi avec le ballon et sa flexibilité tactique. Selon l'entraîneur, l'expérience de Marcos et sa capacité à lire le jeu renforceront considérablement la ligne défensive de l'équipe.