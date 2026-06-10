Joshua Kimmich admet avoir été proche de quitter le Bayern

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Joshua Kimmich admet avoir été proche de quitter le Bayern

Le milieu de terrain du Bayern, Joshua Kimmich, s'est exprimé ouvertement sur sa proximité avec un départ du club lors d'une période d'incertitude. Dans le documentaire "Captain Kimmich" filmé par la ZDF, l'international allemand a révélé qu'après que la direction du club a indiqué qu'elle était prête à le vendre, il a sérieusement envisagé une offre attrayante du PSG. C'est ce que rapporte Goal.com .

À un an de la fin de son contrat, l'avenir de Kimmich était en suspens en raison de désaccords avec le conseil de surveillance du Bayern. Le directeur sportif Max Eberl a dit au joueur : "Si tu veux partir, nous sommes prêts à te vendre, l'opportunité existe." Ces mots ont changé l'attitude du joueur envers le club après de nombreuses années de service.

Profitant de la situation, la direction du Paris Saint-Germain, notamment Luis Enrique et Luis Campos, a tout mis en œuvre pour attirer le joueur dans son projet. Luis Campos s'est même rendu personnellement au domicile de Kimmich pour mener des négociations. Selon le joueur, les Parisiens avaient tout préparé pour sa famille et ses quatre enfants, y compris les écoles et le logement.

Kimmich a décrit les conditions financières offertes par le PSG comme "follement élevées". "Le côté financier était très, très fou. Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif", a souligné le milieu de terrain de 31 ans. À l'époque, il estimait ses chances de rester à Munich à seulement 5 pour cent.

Néanmoins, de nouvelles négociations avec Max Eberl et Christoph Freund ont finalement abouti positivement. En mars 2025, Joshua Kimmich a décidé de prolonger son contrat actuel avec le Bayern jusqu'en 2029, choisissant de rester chez le champion record d'Allemagne.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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