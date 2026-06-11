L'Espagne ne veut prendre aucun risque concernant le retour de Lamine Yamal

L'équipe nationale d'Espagne adopte une approche patiente concernant la condition physique de Lamine Yamal. Aitor Karanka, directeur technique de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), a déclaré qu'ils ne précipiteraient pas le retour de la star de Barcelone sur le terrain. À quelques jours du début de la Coupe du monde, la blessure de l'adolescent avait suscité l'inquiétude des fans. C'est ce que rapporte Goal.com .

Les relations entre la fédération et le FC Barcelone ont souvent été tendues lors des trêves internationales, mais Karanka a souligné qu'il n'y avait aucun malentendu cette fois-ci. Selon lui, les deux parties sont en contact permanent concernant le processus de rééducation de Yamal. Pour rappel, le joueur s'est blessé à la jambe gauche lors d'un match de Liga contre le Celta fin avril.

"Nous examinerons quel est le moment le plus approprié pour son retour. Nos relations avec le directeur sportif de Barcelone, Deco, et Bojan Krkic sont excellentes. La transparence est primordiale. Nous suivons la situation avec le staff médical du club", a déclaré Karanka lors d'une conférence de presse.

L'équipe nationale d'Espagne disputera ses matchs de phase de groupes de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, l'Uruguay et l'Arabie saoudite. Bien que des rumeurs circulent sur une éventuelle disponibilité de Yamal pour le troisième match de groupe, le staff technique refuse de fixer une date précise. L'accent est mis sur la préservation de la santé à long terme du joueur.

Outre Lamine Yamal, la condition physique de Nico Williams et Victor Munoz dans l'équipe de Luis de la Fuente est également sous surveillance médicale. Karanka a souligné que la décision finale sera prise par l'entraîneur principal en fonction de l'avis des médecins. L'Espagne fait preuve de prudence dans la gestion de son effectif pour mettre fin à sa série de tournois infructueux depuis la victoire de 2010.