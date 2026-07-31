Transfert sensationnel : un nouveau buteur arrive à Başakşehir — un concurrent pour Shomurodov

Les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan – Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev évoluent au sein du club turc de Istanbul Başakşehirqui se montre très actif sur le marché des transferts. La direction du club continue de renforcer l'effectif avec des joueurs expérimentés en Europe pour atteindre ses objectifs ambitieux.

Zamin.uz analyse cette nouvelle recrue sensationnelle des Stambouliotes et son impact sur la position des légionnaires ouzbeks dans l'équipe.

Bienvenue dans la famille des « Orange-Bleu » : Umut Bozok est un joueur de Başakşehir !

Le club d'Istanbul a officiellement annoncé le transfert de l'attaquant expérimenté Umut Bozok , qui a démontré son talent de buteur dans les championnats français et turc.

Le staff technique dirigé par Nuri Şahin a signé un contrat de « 2+1 » avec le joueur de 29 ans. Le communiqué officiel du club indique :

« Nous accueillons Umut dans notre famille et lui souhaitons beaucoup de succès sous nos couleurs orange et bleu ».

Vainqueur du classement des buteurs : qui est Umut Bozok ?

Umut Bozok est un avant-centre doté d'un excellent sens du but. Au cours de sa carrière, il a été sacré meilleur buteur dans plusieurs compétitions prestigieuses.

Parcours structuré :

Période française : Ayant débuté sa carrière en France, Umut a défendu les couleurs de l'Athlético Marseille, du Nîmes Olympique, du FC Lorient et de l'ESTAC Troyes. Il est à noter qu'il a terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec le Nîmes Olympique.

Période turque : Par la suite, il a rejoint sa terre natale pour jouer à Kasımpaşa, Trabzonspor et Eyüpspor.

Succès historique : Lors de la saison 2021/2022, Kasımpaşa en Süper Lig turque, 20 buts marqués, devenant le meilleur buteur du championnat.

Statistiques de carrière d'Umut Bozok (général)

Indicateur Détails Matchs au total 322 Buts au total 108 Passes décisives 30 Réussite majeure () Meilleur buteur de Süper Lig (2021/22, 20 buts) Réussite majeure () Meilleur buteur de Ligue 2 française Statistiques de la saison dernière 32 matchs, 6 buts (avec Eyüpspor)

La concurrence s'intensifie : nouveaux défis pour Shomurodov et Fayzullayev

Les mesures prises par Istanbul Başakşehir pour renforcer l'effectif rendent la lutte pour une place de titulaire plus difficile pour les légionnaires ouzbeks.

1. Eldor Shomurodov et le trio offensif : Umut Bozok est un concurrent direct d'Eldor Shomurodov. Désormais, Nuri Şahin dispose de trois options solides pour le poste d'avant-centre :

Eldor Shomurodov (meilleur buteur de Süper Lig la saison dernière avec 22 buts).

Davie Selke (légionnaire allemand).

Umut Bozok (ancien meilleur buteur de Süper Lig).

L'avantage de l'attaquant ouzbek : Contrairement à ses concurrents, Eldor Shomurodov se distingue par sa polyvalence. Il peut jouer efficacement non seulement en pointe, mais aussi en soutien de l'attaquant et sur les deux ailes . Cette caractéristique lui permet de trouver sa place dans différents schémas tactiques.

2. Abbosbek Fayzullayev et la pression sur les ailes : Auparavant, Başakşehir avait annoncé le transfert du membre de l'équipe nationale danoise, arrivé du club allemand de Wolfsburg, Andreas Skov Olsen. Olsen est un concurrent directdu jeune talent ouzbek Abbosbek Fayzullayev. Cet ailier expérimenté, venu d'un championnat européen majeur, exigera de Fayzullayev encore plus d'efforts pour démontrer son potentiel.

Conclusion : l'un des sujets les plus intéressants de la Premier League

Le recrutement de stars comme Umut Bozok et Andreas Skov Olsen par Istanbul Başakşehir témoigne de l'intention du club de lutter pour les premières places en Süper Lig et en coupes d'Europe. Pour les légionnaires ouzbeks, c'est une grande opportunité et un test pour élever leur niveau de jeu et défendre leur place dans un contexte de forte concurrence.

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Selon vous, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev pourront-ils résister à cette concurrence accrue et conserver leur place de titulaire ? Laissez votre avis dans les commentaires !