L'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 va s'écraser sur la Lune

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L'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 va s'écraser sur la Lune

Le 5 août de cette année, il est prévu que l'étage supérieur usé d'une fusée Falcon 9 s'écrase sur la surface lunaire. Selon ixbt.com, ces débris étaient restés dans l'espace après la mission Firefly Blue Ghost-1 menée en janvier 2025. Selon les premiers calculs des scientifiques, cette collision offrira aux astronomes l'opportunité de réaliser des observations scientifiques uniques. C'est ce qu'annonce Ixbt.com .

Selon les spécialistes, l'impact se produira près des cratères Einstein et Bell, situés dans la partie occidentale de la Lune. L'éclair lumineux généré lors de la collision devrait être suffisamment brillant pour être observé à l'aide de télescopes sensibles depuis la Terre. Cela ouvrira la voie aux scientifiques pour étudier en temps réel l'interaction des corps spatiaux avec des surfaces naturelles.

Poussière lunaire et sa dynamique

Selon les résultats de nouvelles recherches scientifiques, le panache de matière éjectée par le choc violent devrait s'élever à une altitude comprise entre 75 et 100 kilomètres. Dans les premières minutes, le nuage de poussière formé apparaîtra nettement plus lumineux que le fond du ciel sombre. Néanmoins, les indicateurs réels peuvent légèrement différer des calculs théoriques.

Les scientifiques soulignent que la principale valeur scientifique de cet événement ne réside pas dans l'éclat de courte durée lui-même, mais dans l'analyse de la dynamique des matières éjectées et dans la mise à l'épreuve pratique des modèles d'impact lunaire. De telles observations serviront de base théorique importante pour les futures recherches spatiales.

Débris spatiaux et mesures de sécurité

La NASA et d'autres agences spatiales prévoient de suivre attentivement ce processus. En particulier, l'appareil Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) devrait photographier le site de la collision prévu environ une semaine avant et une semaine après l'événement. Cela permettra d'évaluer précisément la taille du nouveau cratère créé par l'impact.

Les chercheurs notent que de telles observations liées aux débris spatiaux artificiels revêtent une importance capitale pour évaluer à l'avance les risques potentiels pour l'infrastructure lunaire et les futures expéditions des programmes lunaires de l'humanité.

Falcon 9LuneDébris spatiauxAstronomieRecherche scientifique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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