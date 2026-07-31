Équateur : sept corps brûlés retrouvés dans une maison

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Équateur : sept corps brûlés retrouvés dans une maison

Les corps brûlés de sept personnes ont été retrouvés dans une maison de la province de Cañar, dans le sud de l'Équateur. Les forces de l'ordre locales ont ouvert une vaste enquête sur cet incident. C'est ce qu'ont rapporté les autorités du pays, citées par CBS News .

Selon les informations, le drame s'est produit le 28 juillet dans la ville de La Troncal. La police a découvert les corps de sept personnes à l'intérieur de la maison. Les mains et les pieds de deux d'entre eux étaient ligotés avec du fil de fer. Une voiture incendiée a également été retrouvée près des lieux du drame.

D'après les premières données, les victimes étaient âgées de 21 à 30 ans n'excluent pas que ce crime soit lié à une lutte de territoire entre des groupes criminels du pays.

Selon les forces de l'ordre, des inscriptions telles que « Terre de loups » et « Loups actifs » ont été peintes sur les murs de la maison. Il est vérifié si ces inscriptions pourraient être liées au groupe Los Lobos (« Les Loups »), l'une des principales structures criminelles d'Équateur.

Ces dernières années, l'activité des groupes criminels s'est fortement intensifiée en Équateur. Le pays étant devenu un point de transit clé pour le trafic de cocaïne, les affrontements entre gangs armés se multiplient.

En juin également, les corps de huit personnes avaient été retrouvés dans des sacs en plastique dans le sud-ouest du pays. Les autorités avaient alors attribué l'incident à des affrontements entre bandes rivales.

Selon les statistiques officielles, plus de 9 200 personnes ont été victimes de violences en Équateur en 2025. Le gouvernement du pays a instauré l'état d'urgence dans plusieurs régions afin de renforcer la lutte contre le crime organisé.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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