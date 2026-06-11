Danny Murphy : Liam Rosenior est un risque énorme pour Fulham

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Danny Murphy : Liam Rosenior est un risque énorme pour Fulham

Danny Murphy a expliqué à GOAL pourquoi il est difficile pour Liam Rosenior de revenir en Premier League anglaise après son échec à Chelsea. Selon lui, nommer le technicien de 41 ans au poste d'entraîneur de Fulham pourrait être une décision très risquée pour le club. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'actuel entraîneur de Fulham, Marco Silva, a décidé de quitter le club à l'expiration de son contrat. Au cours de ses cinq années de mandat, le tacticien portugais a mené l'équipe de la Championship à la première division, remportant 100 de ses 229 matchs et faisant du club une équipe solide du milieu de tableau de Premier League.

Plusieurs candidats sont actuellement à l'étude pour le poste qui sera bientôt vacant. Bien que Rosenior ait attiré l'attention pour son travail à Hull City et à Strasbourg, son passage à Stamford Bridge n'a duré que trois mois et demi et s'est terminé après 23 matchs. Selon Murphy, les liens passés de Rosenior avec Fulham en tant que joueur ne suffisent pas à justifier sa nomination.

"Je pense qu'il saisirait l'occasion, mais cela n'arrivera pas. Fulham verrait cela comme un risque énorme car, malgré un bon début, son passage à Chelsea s'est finalement soldé par un échec. La direction du club optera pour un entraîneur avec plus d'expérience à ce niveau", a déclaré Murphy.

L'ancien milieu de terrain a également évalué les chances de Frank Lampard de retourner dans l'ouest de Londres. Il estime qu'après ses succès à Coventry, Lampard pourrait être considéré comme un candidat plus expérimenté. Bien que des entraîneurs comme Thomas Frank soient hors course, il y a beaucoup de professionnels plus expérimentés sur le marché que Rosenior.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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