Que doit faire Bukayo Saka pour atteindre le niveau de Mohamed Salah ?

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Que doit faire Bukayo Saka pour atteindre le niveau de Mohamed Salah ?

La jeune star d'Arsenal, Bukayo Saka, n'a réussi à marquer que 13 buts en Premier League anglaise au cours des deux dernières saisons. Dans une interview accordée à GOAL, l'ancien ailier de l'équipe d'Angleterre, Chris Waddle, a souligné que pour améliorer son jeu, Bukayo Saka doit devenir aussi prolifique que Mohamed Salah. C'est ce que rapporte Goal.com.

Lors de la saison 2025-26, où Arsenal a enfin décroché le titre tant attendu, Bukayo Saka a marqué 7 buts. La saison précédente, il avait trouvé le chemin des filets à 6 reprises. La meilleure performance de l'ailier remonte à la saison 2023-24 (16 buts). Selon Waddle, pour marquer davantage, Bukayo Saka doit travailler son pied droit et pénétrer plus souvent dans la surface de réparation.

« S'il doit prendre un exemple, Mohamed Salah est le meilleur. Il cherche toujours à marquer et n'a pas peur de prendre des risques. Mohamed Salah ne travaille peut-être pas autant défensivement que Bukayo Saka, mais il apparaît toujours au bon endroit en attaque. Bukayo Saka doit apprendre à être prêt au second poteau lorsque les attaques sont construites depuis le côté gauche », déclare Chris Waddle.

L'expert s'est également exprimé sur la sélection anglaise pour la Coupe du Monde 2026. Il a affirmé qu'il serait plus logique de choisir le capitaine de West Ham, Jarrod Bowen, à la place de Noni Madueke. Bowen a prouvé sa régularité en marquant 38 buts au cours des trois dernières saisons.

Alors qu'Arsenal atteint de nouveaux sommets sous la direction de Mikel Arteta, l'efficacité de joueurs clés comme Bukayo Saka sera déterminante pour les succès futurs de l'équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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