Lewis évoque avec humour son passé carcéral avant son combat en plein air

Derrick Lewis, le légendaire poids lourd américain, célèbre pour ses traits d'humour et ses KO dévastateurs dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), est de nouveau sous les projecteurs. Alors que le monde du sport attend avec impatience les combats principaux impliquant Ilia Topuria, Justin Gaethje et Alex Pereira lors du super-événement « UFC Freedom 250 », « The Black Beast » a une fois de plus ravi les fans avec sa dernière apparition. Lors de la conférence de presse officielle précédant son combat unique en plein air, le combattant vétéran a répondu aux questions des journalistes avec son mélange habituel de sarcasme et d'humour.

Lors de sa rencontre avec la presse, Derrick Lewis a noté avec ironie qu'il avait déjà une « grande expérience » des combats en extérieur et dans les stades, rappelant un souvenir désagréable mais amusant de son passé :

« Pour être honnête, la dernière fois que je me suis battu dans la rue, c'est-à-dire sous le ciel ouvert, cela ne s'est pas bien terminé – j'ai fini derrière les barreaux pendant trois ans et demi (rires). Je peux donc dire que j'ai assez d'« expérience » pour régler mes comptes avec des adversaires en plein air. » « De plus, je vis au Texas maintenant. Le climat y est unique : les moustiques volent toute la journée et divers insectes attaquent sans arrêt. En bref, ils me dérangent toute la journée et ne me laissent pas en paix. Cependant, je me suis déjà habitué et adapté à ces conditions inconfortables, à la chaleur et aux attaques d'insectes. L'octogone en plein air ne me fait pas peur du tout », a plaisanté le célèbre poids lourd, provoquant les rires de l'assistance.

Il convient de rappeler que Derrick Lewis, âgé de 41 ans, qui a battu de nombreux records au cours de sa carrière (29 victoires, 13 défaites, 1 nul et 1 sans décision), montera dans l'octogone le 15 juin. Lors du tournoi « UFC Freedom 250 », il affrontera son jeune et dangereux compatriote Josh Hockett (9-0), qui reste invaincu. Ce choc des poids lourds, où l'expérience rencontre l'intensité de la jeunesse, sera sans aucun doute l'un des moments forts du tournoi.

Suivez les détails du nouveau KO en plein air de Derrick Lewis, les meilleurs moments du tournoi « UFC Freedom 250 » et les articles les plus brûlants, exclusifs et sensationnels sur le monde du MMA avec nous sur les pages de Zamin !