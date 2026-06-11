La FIFA prévoit de nouvelles règles révolutionnaires contre le gain de temps

Alors que les matchs intenses de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord se poursuivent et que notre équipe nationale se prépare pour son parcours historique, la FIFA prépare des innovations mondiales visant à accroître encore l'attrait du beau jeu. L'un des problèmes les plus douloureux provoquant la frustration justifiée des fans lors des matchs de football — le gain de temps et le ralentissement artificiel du rythme du jeu — sera désormais traité avec des mesures strictes. Le journal espagnol influent et populaire El Mundo rapporte que l'organisation dirigée par Gianni Infantino prévoit de mettre en œuvre une série de règlements révolutionnaires qui changeront fondamentalement le monde du football dans un avenir proche.

Des initiés révèlent que les nouvelles règles permettront non seulement de prolonger le temps de jeu effectif des matchs, mais aussi d'assurer le dynamisme et la vitesse sur le terrain. Les changements clés suivants sont attendus dans le cadre de ce projet :

Une limite stricte de « 5 secondes » pour les gardiens de but et les touches

Il sera désormais strictement interdit aux gardiens de but de l'équipe menant au score de « voler » des secondes lors de la remise en jeu du ballon. Si un gardien de but, lors d'un dégagement (après un but ou lorsque le ballon quitte le terrain), passe plus de cinq secondes l'arbitre arrêtera le jeu et accordera de manière inattendue un corner à l'équipe adverse. C'est sans aucun doute un avertissement très sérieux pour les gardiens de but.

Une procédure similaire, stricte et rapide, s'appliquera aux remises en touche. Si le joueur tenant le ballon ne peut pas le remettre en jeu dans le délai imparti de cinq secondes, le droit d'effectuer la touche passera automatiquement à l'équipe adverse. Ces règles forceront les joueurs à agir très rapidement et avec vigilance sur le terrain.

Limite d'une minute contre la « simulation de blessure »

Une autre situation qui énerve le plus les fans de football est celle des joueurs qui restent au sol pour gagner du temps vers la fin du match. La FIFA a enfin trouvé une solution extrêmement rationnelle et juste à ce problème. Selon la nouvelle règle, si un arbitre est contraint d'arrêter le jeu en raison d'une blessure d'un joueur, ce joueur doit quitter le terrain après avoir reçu des soins médicaux.

L'aspect le plus important est qu'il doit rester en dehors du terrain pendant au moins une minute. Ce n'est qu'après l'expiration complète de cette période obligatoire que le joueur pourra, avec l'autorisation de l'arbitre, revenir sur le terrain et reprendre le match. Cette règle rétablit la justice en punissant les joueurs qui simulent artificiellement des blessures et en garantissant que leur équipe joue en infériorité numérique pendant une minute.

Les analystes estiment que ces règles constitueront l'une des plus grandes réformes de l'histoire du football, garantissant des matchs plus intenses, riches en buts et, surtout, plus divertissants. Nous verrons quel tournoi la FIFA choisira pour mettre officiellement en œuvre ces changements révolutionnaires.

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