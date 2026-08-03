Liverpool a fait savoir fermement à Tottenham qu'il ne vendrait pas Cody Gakpo

Le club anglais de Liverpool a annoncé sa position ferme concernant l'attaquant Cody Gakpo, faisant savoir qu'il n'avait pas l'intention de vendre l'international néerlandais malgré l'intérêt prononcé de Tottenham. Selon talkSPORT, bien que le club londonien soit prêt à dépenser une somme importante pour renforcer son effectif lors du mercato estival, les Reds ont décidé de conserver leur joueur clé. C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, continue de renouveler activement son équipe pendant la période des transferts estivaux. Le technicien italien avait ciblé Gakpo, âgé de 27 ans, comme l'une de ses priorités pour renforcer encore davantage son secteur offensif. Il était prévu que les Londoniens prépareraient une offre importante en termes d'indemnité de transfert, Liverpool exigeant environ 70 millions de livres sterling pour le joueur.

Le projet sportif prime sur le profit financier pour Liverpool

Cependant, malgré le fait qu'une telle offre puisse générer un profit considérable pour un joueur acheté plus tôt au PSV Eindhoven, le projet sportif à Anfield passe avant tout pour l'instant. Le contrat actuel de Cody Gakpo avec Liverpool court jusqu'en 2030, ce qui offre un avantage au club dans les négociations et lui permet de ne pas se séparer de cet attaquant expérimenté.

Pour Tottenham, ce marché des transferts estival s'avère extrêmement actif. L'équipe de De Zerbi a battu à deux reprises ses records de transferts, s'attachant d'abord les services de Matheus Fernandes en provenance de West Ham pour 85 millions de livres, puis de Sandro Tonali pour 100 millions de livres sterling. Malgré cela, Liverpool a d'autres raisons sérieuses de ne pas lâcher son joueur.

Les blessures dans l'effectif et les plans de l'entraîneur Andoni Iraola

Les Reds traversent une grave crise de blessures sous la houlette de l'entraîneur Andoni Iraola. Notamment, l'attaquant vedette de l'équipe, Hugo Ekitike, est indisponible jusqu'au début de l'année 2026 en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille. Cette situation met Iraola dans une position délicate, faisant de la polyvalence de Gakpo, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les ailes, un atout inestimable pour le club.

Bien qu'il soit dit que Liverpool travaille sur le transfert de l'ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, les autres ailiers ne possèdent pas une expérience de haut niveau suffisante. Outre les noms expérimentés, l'effectif comprend également Rio Ngumoha, 17 ans, et la nouvelle recrue Víctor Muñoz. Gakpo, qui a remporté la Premier League avec le club en 2025, apporte cette stabilité qu'Iraola ne veut pas perdre.

Selon GOAL.com, la saison dernière, le joueur néerlandais a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, marquant 9 buts et délivrant 6 passes décisives en l'absence d'Alexander Isak et d'Hugo Ekitike. Ce sont précisément ces facteurs et la saison difficile qui attend l'équipe qui incitent la direction de Liverpool à maintenir fermement sa décision.