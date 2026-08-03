Pourquoi Ruben Amorim a décidé de garder Samuel Chukwueze à Milan

Le nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim, a exprimé ouvertement sa vision concernant ses premiers pas sur le marché des transferts et les changements au sein de l'effectif. Selon GOAL.com, le technicien portugais a pris une décision ferme sur le sort des joueurs revenus de prêts, en particulier Samuel Chukwueze. Amorim a souligné que l'équipe a désespérément besoin de joueurs créatifs capables d'éliminer leurs adversaires en situation de un contre un, et a annoncé que l'ailier nigérian resterait dans l'effectif de Milan. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pour la première fois depuis les années 2000, le club de Milan n'a vendu aucun joueur avant le début du mois d'août. Alors que la nouvelle direction traverse une période d'adaptation aux processus complexes du marché des transferts, le staff technique a décidé d'analyser attentivement les ressources disponibles lors du stage de présaison. Notamment, après que Fulham a renoncé à l'option d'achat de 24 millions d'euros incluse dans le contrat et a renvoyé Chukwueze, la direction de Milan n'a pas paniqué. Au contraire, Ruben Amorim a apprécié les qualités techniques du joueur et a décidé de lui donner sa chance.

La place de Chukwueze dans les plans tactiques d'Amorim

Dès les premiers jours du stage de présaison, Amorim a placé Samuel sur l'aile droite d'un milieu de terrain à quatre. Ce rôle rappelle la période où le joueur brillait sous le maillot de Villarreal. À l'époque, il démarrait ses actions sur l'aile droite et repiquait dans l'axe pour créer un grand danger devant le but adverse. Amorim s'est attardé sur ce point lors de sa conférence de presse de présentation.

« Chukwueze reste avec nous. Nous avons besoin de joueurs capables deéliminer directement leur vis-à-vis. Avant de chercher des joueurs à l'extérieur, nous devons regarder de plus près à l'intérieur. Si les joueurs jouent bien et suivent les consignes de l'entraîneur, nous leur trouverons une place dans l'équipe », a souligné Ruben Amorim. Le technicien estime que l'ailier nigérian offrira également des options alternatives supplémentaires lors de l'application d'autres schémas tactiques.

L'expérience en Angleterre et un nouveau défi

Ayant évolué à Fulham la saison dernière, Samuel Chukwueze a disputé 23 matches en Premier League, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Bien que ses statistiques ne semblent pas extraordinaires, il s'est fait remarquer par son agilité et sa grande vitesse. En particulier, sa performance solide lors du match contre Manchester City lui a valu les éloges de Pep Guardiola.

Son passage à Fulham a aidé le joueur à retrouver confiance en lui. Bien que ses deux premières saisons à Milan n'aient pas été très réussies, Chukwueze est désormais prêt à tout donner pour retrouver sa meilleure forme et rester dans l'équipe. Il devrait lutter pour la concurrence sur l'aile droite avec Athekame, tandis qu'Alexis Saelemaekers devrait évoluer davantage sur le flanc gauche.