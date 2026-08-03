Roberto De Zerbi fait le point sur l'avenir de Cristian Romero

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a réagi aux rumeurs concernant un transfert potentiel du défenseur Cristian Romero vers l'Inter. Selon Goal.com, bien que l'international argentin soit devenu la principale cible de transfert du géant italien, le coach du club londonien a souligné que lors de ses discussions avec le joueur, il n'avait été question que de son retour à l'entraînement, comme le rapporte Goal .

Ces dernières semaines, des informations en provenance d'Argentine indiquaient que le pensionnaire de Premier League avait accepté une offre d'environ 34 millions de livres sterling pour le joueur. Pourtant, le défenseur venait de signer un nouveau contrat de quatre ans avec Tottenham et avait également reçu le brassard de capitaine.

Rumeurs de transfert et situation du joueur

Lors d'un échange avec les médias, De Zerbi a affirmé que Romero ne prêtait pas attention aux bruits de couloir du mercato et que leurs discussions étaient entièrement axées sur les plans d'entraînement. Il a ajouté avoir envoyé un message au joueur concernant la date de son retour à Londres.

L'absence de Romero lors du match amical de Tottenham contre Chelsea à Sydney n'a fait qu'alimenter les spéculations sur son départ. Cependant, la direction du club insiste sur le fait que son arrivée tardive dans la préparation d'avant-saison est due au repos supplémentaire qui lui a été accordé après la finale de la Coupe du Monde.

L'intérêt de l'Inter et les négociations

D'un autre côté, le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, n'a pas caché que le club considérait Romero comme le candidat idéal pour renforcer sa ligne défensive. Il est apparu que les négociations de transfert étaient déjà entrées dans une phase sérieuse, notamment avec des réunions en face-à-face entre les représentants du joueur et la direction du club italien à Milan.

Le géant italien prévoit de formaliser ce transfert sous forme de prêt avec obligation d'achat. Néanmoins, les supporters de Tottenham soulignent qu'un prix de 34 millions de livres sterling ne correspond guère au statut du joueur au sein de l'équipe et ne reflète pas pleinement sa valeur.