Manchester City après Guardiola : Maresca fait une grande promesse...

Manchester City a tourné la page des dix ans d'ère de Pep Guardiola. Désormais, la tâche de préserver l'héritage laissé par l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club et d'amener l'équipe vers de nouveaux sommets a été confiée à Enzo Maresca.

Le technicien italien est conscient de la pression. Il a souligné que lors de la nouvelle saison, City lutterait pour tous les trophées, y compris le titre de Premier League, jusqu'à la dernière journée.

Le plus grand défi devant Maresca

Guardiola a dirigé Manchester City pendant 10 ans et a remporté 20 trophées majeurs avec le club. Sous sa direction, les « Citizens » ont remporté la Premier League à six reprises, la League Cup à cinq reprises, la FA Cup à trois reprises et ont soulevé leur toute première Ligue des champions.

Reprendre l'équipe après un tel entraîneur représente un risque énorme pour n'importe quel technicien. Le nouvel entraîneur devra non seulement obtenir des résultats, mais aussi maintenir le style de jeu et la culture de la gagne façonnés par Guardiola.

Dans l'histoire du football, de nombreuses équipes ont eu du mal à s'adapter à une nouvelle ère après le départ d'entraîneurs de longue date. C'est pourquoi certains estiment qu'un déclin pourrait également s'amorcer à City.

Mais Maresca n'a pas l'intention d'accepter un tel scénario.

« Nous devons lutter jusqu'à la dernière journée »

Le nouvel entraîneur principal a clairement indiqué que les ambitions du club restent inchangées.

« Nous ferons tout notre possible pour remporter des trophées cette saison. Le titre de Premier League fait partie des trophées pour lesquels nous devons nous battre jusqu'à la dernière journée. »

Maresca ne se précipite pas pour évaluer les chances de titre dès à présent. Selon lui, plutôt que de faire des promesses grandiloquentes avant même le début de la saison, il est crucial de se concentrer sur la progression quotidienne de l'équipe.

Lors de sa première conférence de presse, le technicien italien avait également déclaré que City devait se montrer agressif sans le ballon, contrôler le match et imposer ses idées à l'adversaire. Il avait souligné que la tâche la plus importante dans le football reste de gagner les matches.

La formule principale de Maresca est claire

Le nouvel entraîneur place la progression individuelle des joueurs au centre de sa méthode de travail.

« Ce qui me plaît le plus, c'est de faire progresser les joueurs chaque jour. Car si les joueurs progressent, l'équipe se renforce également. »

Cette vision correspond à l'approche que Maresca a appliquée dans ses clubs précédents. Plutôt que de dépendre entièrement de stars confirmées, il accorde une grande importance au développement progressif de la compréhension tactique et de la maîtrise du ballon des joueurs.

La direction de City a également pris en compte sa philosophie de jeu, sa connaissance approfondie du système du club et sa capacité à travailler avec les jeunes joueurs lors de son choix. Maresca a signé un contrat de trois ans avec le club, valable jusqu'à l'été 2029.

Il connaît bien le club de l'intérieur

Maresca n'est pas un inconnu pour Manchester City. Il s'agit de son troisième passage au sein du club.

Auparavant, il avait dirigé l'équipe de jeunes de City, la conduisant au titre de Premier League 2. Par la suite, il a travaillé dans le staff technique de Guardiola, contribuant au succès de l'équipe lors de la saison historique du triplé en 2022-2023.

C'est pourquoi, plutôt qu'une révolution brutale, la direction du club a opté pour un entraîneur qui connaît parfaitement le système construit par Guardiola et qui peut le développer avec de nouvelles idées.

La mission de Maresca n'est pas de copier Guardiola. Tout en préservant la culture de la gagne existante, il doit insuffler son propre style à l'équipe.

Le match contre l'Inter a donné le premier signal

Le premier match de préparation de Maresca en tant qu'entraîneur principal de City s'est déroulé à Hong Kong contre l'Inter. Cette rencontre faisait partie de la tournée asiatique en préparation de la saison 2026-2027.

L'entraîneur s'est dit satisfait de la prestation de l'équipe face au champion d'Italie.

« J'ai beaucoup aimé notre prestation lors du match de préparation contre l'Inter. »

Lors des matches de contrôle, la condition physique des joueurs, l'application des nouvelles exigences tactiques et le niveau de compréhension mutuelle sur le terrain priment sur le résultat.

En ce sens, le duel contre l'Inter a constitué le premier test sérieux pour Maresca, lui permettant de voir ce qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer avant le début de la saison.

Le soutien en Asie a surpris Maresca

Le technicien italien a également partagé des mots chaleureux concernant les supporters qui ont accueilli l'équipe à Hong Kong.

Il s'est réjoui de voir les tribunes pleines lors des séances d'entraînement ouvertes et du match. La tournée asiatique de City se poursuivra après Hong Kong par des rencontres à Séoul.

L'importante base de supporters à l'étranger a rappelé une fois de plus à Maresca le statut mondial du club. Cependant, ce soutien alourdit également la responsabilité qui pèse sur les épaules du nouvel entraîneur.

Les ambitions de City restent intactes

Lors de sa dernière saison, Guardiola a remporté la FA Cup et la League Cup avec l'équipe, tout en terminant deuxième de Premier League. Maresca hérite donc d'un effectif qui n'est pas en crise, mais toujours capable de remporter des trophées.

Dans le même temps, le nouvel entraîneur doit relever plusieurs défis majeurs :

combler le vide psychologique laissé par le départ de Guardiola ;

créer un équilibre entre jeunes joueurs et éléments expérimentés ;

inculquer ses idées tactiques en un court laps de temps ;

maintenir la motivation de toutes les stars de l'effectif ;

se préparer à la nouvelle course au titre en Premier League.

Les premiers résultats de la saison montreront avec quelle rapidité Maresca parviendra à relever ces défis.

Préserver l'héritage ou lancer une nouvelle ère ?

À en juger par les propos de Maresca, il ne souhaite pas reconstruire entièrement City, mais plutôt bâtir une équipe encore plus forte sur les fondations existantes.

C'est une approche logique, car il n'est pas nécessaire de renoncer à l'effectif, aux infrastructures et à la culture de la gagne légués par Guardiola. Cependant, les adversaires ayant bien analysé le style de jeu de City, se contenter de répéter la vieille formule ne suffira plus.

C'est là que le véritable test commence pour Maresca : saura-t-il créer une nouvelle ère victorieuse pour le club sans rester dans l'ombre de l'héritage de Guardiola ?

Selon vous, Enzo Maresca parviendra-t-il à prolonger le succès de Guardiola à Manchester City ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !