Christos Tzolis pose ses conditions à Mikel Arteta

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Christos Tzolis pose ses conditions à Mikel Arteta

Le club londonien d'Arsenal continue de renforcer son effectif lors du mercato estival, et la nouvelle recrue offensive Christos Tzolis a clairement fait part à l'entraîneur Mikel Arteta de sa disposition à faire face à la concurrence. Selon Goal.com, l'ailier grec de 24 ans a affirmé qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout pour une place de titulaire, malgré les rumeurs de transfert concernant la star du Real Madrid Vinicius Junior, rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Recruté en provenance du Club Bruges pour 34 millions de livres sterling, Christos Tzolis a immédiatement attiré l'attention par ses bonnes performances dès les matches de préparation. Il a réussi à marquer lors de son début de match contre Gérone, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter rapidement à l'équipe. Cependant, les rumeurs persistent dans la presse selon lesquelles les Gunners seraient prêts à battre le record de Premier League pour s'attacher les services de l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior.

Concurrence et confiance en soi

Commentant la concurrence accrue qui s'annonce, Christos Tzolis n'a pas caché sa grande confiance en lui. Selon lui, il doit uniquement se concentrer sur son développement personnel et son intégration rapide dans l'équipe, le reste dépendant de ses prestations sur le terrain.

À l'en croire, pouvoir s'entraîner directement avec l'équipe avant le début de la nouvelle saison, disputer des matches amicaux et se préparer pour les rencontres officielles représente une formidable opportunité. Le joueur est convaincu qu'il pourra pleinement démontrer ses qualités et ce qu'il peut apporter à l'équipe dès les prochains matches.

Les plans de Mikel Arteta et le transfert de Vinicius Junior

Actuellement, la direction d'Arsenal et l'entraîneur Mikel Arteta travaillent sérieusement sur la piste menant à l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior. Selon certaines sources, le technicien espagnol aurait personnellement contacté le joueur brésilien pour lui présenter son projet. De son côté, le club merengue aurait fixé un prix record de 150 millions d'euros pour l'ailier de 26 ans.

L'incertitude autour de la situation contractuelle du joueur au Real Madrid et la volonté du club de le vendre dès maintenant pour éviter de le perdre moins cher à l'avenir augmentent la probabilité de ce transfert. Bien que Mikel Arteta ait répondu avec prudence aux questions de la presse à ce sujet, il n'a pas caché que le club était très actif sur le marché des transferts.

Parallèlement, Mikel Arteta s'est félicité de la rapide adaptation de sa nouvelle recrue Christos Tzolis au sein de l'effectif. Dans une interview accordée au site officiel du club, Arteta a salué les déplacements du joueur grec sur le terrain, sa complicité rapide avec ses coéquipiers et un style de jeu qui ne manquera pas de plaire aux supporters.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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