Frank Lampard souhaite attirer Mykhailo Mudryk dans son équipe

S'apprêtant à faire son retour en Premier League, l'entraîneur de Coventry City, Frank Lampard, a pris une décision surprenante pour renforcer son effectif en envisageant de recruter l'ailier de Chelsea, Mykhailo Mudryk. Selon des informations relayées par The Sun, le légendaire milieu de terrain souhaite offrir une nouvelle chance au footballeur ukrainien, éloigné des terrains depuis près de deux ans, rapporte Goal .

Il semblerait que la direction de Coventry City souhaite s'attacher les services du joueur de 25 ans sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. En profitant de ses connexions à Stamford Bridge, Frank Lampard souhaite renforcer sa ligne d'attaque et offrir à l'joueur un environnement propice pour retrouver sa forme physique sans pression.

La fin du scandale de dopage et de la suspension

Ces dernières années ont été marquées par les épreuves les plus difficiles de la carrière de Mykhailo Mudryk. Suspendu provisoirement du football depuis novembre 2024 à la suite de la découverte de meldonium dans son organisme, le joueur a enfin obtenu le droit de reprendre sa carrière professionnelle après de longues investigations. La Fédération anglaise de football a clos le dossier et accepté de lever la sanction en tenant compte de la période déjà purgée.

Le footballeur ukrainien a souligné que cette période avait été la plus dure épreuve de sa carrière. « Cela a été la période la plus difficile de ma carrière. Je n'ai jamais pris intentionnellement de substances interdites », a confié Mudryk, partageant ses émotions. Le joueur a rappelé son attachement aux principes d'une compétition loyale et a exprimé sa gratitude envers ses proches pour leur soutien dans les moments difficiles.

Avenir à Chelsea et avis des entraîneurs

Pour rappel, Mykhailo Mudryk avait rejoint Chelsea en 2023 pour un montant de 89 millions de livres sterling. Il avait eu l'occasion de disputer 8 matchs sous la direction de Frank Lampard lors de son deuxième passage sur le banc du club londonien. Cependant, l'actuel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, se montre prudent quant à un retour rapide du joueur dans le onze titulaire.

Le technicien espagnol a souligné qu'il était encore trop tôt pour évaluer la condition physique du joueur après une si longue interruption. Bien qu'il n'ait pas caché sa joie de voir Mudryk blanchi, Xabi Alonso a noté qu'il aurait besoin de temps pour retrouver du temps de jeu. C'est pourquoi les offres de prêt émanant de clubs comme Coventry City sont considérées comme une solution idéale pour toutes les parties.