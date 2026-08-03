Une startup résolvant les problèmes d'intégration de l'IA lève 20 millions de dollars

Pour les grandes entreprises, l'intégration fiable d'outils d'intelligence artificielle dans leurs flux de travail reste une tâche complexe. C'est pourquoi les équipes d'ingénieurs et les organisations spécialisées qui aident les entreprises à lancer des systèmes d'IA gagnent en popularité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, June, une nouvelle startup fondée par Efrat Rapoport, ancienne dirigeante de Salesforce, et soutenue par Marc Benioff, s'est attelée à résoudre ce problème précis. La société a réussi à lever 20 millions de dollars lors d'un tour de table pre-seed auprès de Time Ventures et de personnalités technologiques de premier plan telles que Michael Dell, Aaron Levie et George Kurtz.

Efrat Rapoport et ses trois cofondateurs — Ohad Chen, Barak Goldstein et Idan Tsitiat — avaient auparavant fondé Bonobo AI. Créée en 2017 et proposant un service de synthèse vocale, cette startup avait été rachetée par Salesforce deux ans plus tard. L'équipe a passé plusieurs années à travailler sur les projets d'IA du géant de la technologie.

Défis technologiques et systèmes obsolètes

Selon les experts, l'intelligence artificielle augmente paradoxalement la demande de services professionnels. Actuellement, la réponse de l'industrie à ce problème consiste principalement à embaucher davantage de spécialistes. Cependant, l'approche de l'équipe de June est différente et offre aux entreprises une nouvelle voie pour automatiser leurs processus.

À l'heure actuelle, aucune entreprise du Fortune 500 ne peut se contenter de créer un système CRM de manière simpliste. Tout modèle d'IA doit fonctionner en harmonie avec Salesforce, ServiceNow, DataBricks, Workday ou d'autres plateformes de gestion des données.

« Quelqu'un doit s'attaquer aux systèmes obsolètes avant que l'IA ne puisse créer de la valeur », déclare Rapoport. La fragmentation des données sur différentes plateformes, les flux de travail complexes et la dette technique accumulée au fil des ans constituent les principaux obstacles.

Comment fonctionne la plateforme June ?

Créer un modèle pour un agent est considéré comme la partie la plus facile. La véritable difficulté réside dans sa connexion réussie avec les systèmes complexes sous-jacents. Par exemple, lorsqu'il existe dix champs en double représentant la même donnée, un agent d'IA doit savoir comment réagir.

La plateforme June analyse les systèmes existants de l'entreprise pour comprendre ses processus métier, identifie les goulots d'étranglement et les remplace par des flux de travail optimisés gérés par des agents. Le système fournit automatiquement aux équipes d'entreprise une feuille de route complète avec les étapes nécessaires.