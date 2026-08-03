Vinicius Junior de retour au Real Madrid perturbe les plans d'Arsenal

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Vinicius Junior de retour au Real Madrid perturbe les plans d'Arsenal

Le club londonien d'Arsenal a rencontré son premier obstacle sérieux dans sa quête pour s'attacher les services de la star brésilienne Vinicius Junior. Selon Goal.com, malgré les rumeurs, l'attaquant est retourné dans la capitale espagnole pour reprendre l'entraînement avec le Real Madrid, ce qui pourrait porter un coup dur au plan de transfert estival des Gunners. C'est ce que rapporte Goal. com.

Lundi matin, le footballeur brésilien est arrivé au centre d'entraînement de Valdebebas à bord d'une BMW noire. Selon le communiqué officiel du club, il s'est rendu à l'hôpital pour passer des examens médicaux avant de fouler les terrains. Le retour du joueur de 26 ans montre son intention de se préparer pour la saison à venir sous la houlette du nouvel entraîneur.

Changements dans les plans d'Arsenal et de Mikel Arteta

L'avenir du joueur au sein du club madrilène reste pour l'instant incertain, car il ne lui reste que 12 mois de contrat. Aucun nouvel accord n'a été signé pour l'instant, ce qui alimente les spéculations sur un possible départ vers une autre équipe.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'investit personnellement pour réaliser le plus grand transfert de sa carrière. Selon les médias espagnols, le technicien londonien mène des négociations directes pour convaincre Vinicius de rejoindre la Premier League et lui aurait proposé de bâtir tout le projet de l'équipe autour de son talent.

Situation sur le marché des transferts et perspectives d'avenir

Bien que Vinicius ait pour l'instant repris la préparation avec le Real Madrid, Arsenal suit de près la situation et se tient prêt à réagir au moindre changement. Cette démarche témoigne de la nouvelle détermination des Londoniens sur le marché des transferts.

Alors que le club se prépare à défendre son titre en Premier League, il cible les meilleurs joueurs du monde. Pour l'instant, l'attaquant reste un joueur du Real Madrid, mais tant qu'une prolongation de contrat ne sera pas signée, les rumeurs de transfert persisteront.

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Jahongir Tursunov
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