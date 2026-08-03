Jermaine Jenas exhorte Lewis Hall à rejoindre Manchester United

L'ancien milieu de terrain de Newcastle United, Jermaine Jenas, a conseillé au jeune latéral gauche de 21 ans, Lewis Hall, de quitter St James' Park lors du mercato estival pour s'engager avec Manchester United. Selon Goal.com, le joueur voit d'un bon oeil ce transfert potentiel en raison de son mécontentement concernant son temps de jeu, et le club d'Old Trafford considère le joueur comme une cible prioritaire pour son recrutement. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte ainsi.

Son omission de la liste de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 a profondément touché la détermination de Lewis Hall, qui souhaite désormais poursuivre sa carrière à un autre niveau. Les spécialistes pressentis pour le poste d'entraîneur de Manchester United estiment que Lewis Hall serait le joueur idéal pour concurrencer Luke Shaw. Les Red Devils sont prêts à mener une lutte acharnée pour s'attacher les services de ce jeune joueur, devenu l'un des latéraux gauches les plus réguliers de Premier League.

Valeur du transfert et position des parties

Dans une interview accordée à 10bet, Jermaine Jenas a souligné que ce transfert potentiel représenterait une étape immense dans la carrière du joueur. Selon lui, Lewis Hall a réalisé de superbes prestations sous le maillot de Newcastle ces dernières années et, bien qu'il ait été un fervent supporter du club depuis son départ de Chelsea, l'intérêt d'une équipe de la trempe de Manchester United est crucial pour son développement personnel.

Bien que la direction de Newcastle ne souhaite pas se séparer de son joueur clé, elle s'est dite prête à écouter des offres avoisinant les 60 millions de livres sterling, tenant compte de la volonté ferme du joueur de s'en aller. Ce prix est jugé équitable pour Hall, arrivé en prêt de Chelsea en août 2023 avant de s'engager définitivement pour 28 millions de livres.

Changements à Newcastle et avenir

Ces rumeurs de transfert surviennent en plein cœur d'une période de profonds bouleversements au sein de Newcastle United. Le départ de l'entraîneur Eddie Howe et le transfert de Sandro Tonali à Tottenham ont provoqué une certaine instabilité dans le club. Actuellement, l'entraîneur d'Al-Ahli, Matthias Jaissle, est cité comme le principal favori pour succéder à Eddie Howe.

Selon Jermaine Jenas, le transfert de Lewis Hall apporterait non seulement de la régularité chaque semaine à Manchester United, mais constituerait également une perte majeure pour Newcastle. Néanmoins, les ambitions personnelles du joueur et ses objectifs internationaux le poussent vers de nouveaux défis. Le prochain mercato estival devrait sceller le destin de cet accord.