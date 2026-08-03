Xiaomi présente un rasoir ultra-compact qui démarre au contact de la peau

Xiaomi a présenté un nouvel appareil conçu pour les passionnés de technologie et les utilisateurs qui valorisent le confort au quotidien : le rasoir électrique portable Mijia Portable Electric Shaver Pro. Selon ixbt.com, ce gadget se distingue par ses dimensions ultra-compactes et sa fonction de contrôle automatique, et a déjà été annoncé sur la plateforme de financement participatif Xiaomi Youpin. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Bien que le prix initial du nouveau modèle soit fixé à 349 yuans (environ 52 USD), Xiaomi propose une réduction aux acheteurs lors de la phase de lancement. Ainsi, pendant la période de précommande, le gadget pourra être acheté pour 296,65 yuans, soit environ 44–45 dollars. Le processus de précommande sur le marché chinois devrait officiellement débuter dans les prochains jours.

Design premium et technologies avancées

Accordant une attention particulière à l'apparence et à la qualité des matériaux, le Mijia Portable Electric Shaver Pro est doté d'un corps monobloc en métal fabriqué en alliage d'aluminium. Pour permettre aux utilisateurs de choisir le style qui leur correspond, le fabricant propose l'appareil en trois coloris attrayants : or, argent et gris foncé.

L'une des principales caractéristiques techniques de l'appareil est son système de rasage de nouvelle génération. Le rasoir est équipé d'une grille à double anneau et de lames tranchantes en acier inoxydable. Xiaomi affirme qu'une telle conception capture plus efficacement les poils de barbe de différentes directions, réduit considérablement le risque de bourrage et rend le processus d'utilisation aussi fluide et confortable que possible.

Fonctions intelligentes et étanchéité

Afin de simplifier encore davantage l'utilisation quotidienne, les ingénieurs ont intégré un capteur intelligent spécial dans le rasoir. Ce capteur démarre automatiquement le moteur en cas de contact physique avec la peau et, inversement, l'arrête immédiatement lorsque l'appareil est éloigné du visage. Cela permet d'économiser la batterie et de rendre l'utilisation intuitive.

De plus, le corps bénéficie d'une protection complète contre l'eau conforme à la norme IPX8, ce qui permet de laver et de nettoyer le rasoir directement sous l'eau courante. Une batterie intégrée assure l'autonomie de l'appareil, capable de fonctionner jusqu'à 60 jours sans recharge. Par ailleurs, pour plus de commodité, il reste possible d'utiliser le rasoir même pendant sa charge.