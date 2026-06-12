La Coupe du monde a commencé et les yeux de tous les fans d'Asie centrale sont tournés vers l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui participe pour la première fois de son histoire à la phase finale du tournoi. L'apparition des « Loups blancs » sur cette grande scène suscite un vif intérêt non seulement dans notre pays, mais aussi au sein de la communauté footballistique des pays voisins.

Oljas Abrayev, président du conseil d'administration de l'Association des footballeurs professionnels du Kazakhstan, a partagé ses réflexions dans une interview avec des journalistes sur la croissance de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ces dernières années, les raisons de sa qualification pour la Coupe du monde et ses chances lors de ce tournoi inaugural.

La Coupe du monde 2026 se déroule pour la première fois avec 48 équipes nationales. Ce format a permis à plusieurs pays d'accéder à la grande scène. Parmi les débutants du tournoi figurent la Jordanie, le Cap-Vert, Curaçao et l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a été placée dans le groupe K. Les protégés de Fabio Cannavaro affronteront des adversaires coriaces lors de la phase de groupes, tels que le Portugal, la Colombie et la République démocratique du Congo. Ce groupe n'est pas facile, mais il représente une opportunité historique pour notre équipe nationale.

Selon Oljas Abrayev, la qualification de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde n'est pas une coïncidence. Il a évalué ce résultat comme le fruit logique d'un travail systématique, d'un développement planifié et de l'accent mis sur les infrastructures dans le football du pays ces dernières années.

« C'est un résultat tout à fait légitime. Nos voisins ont une stratégie de développement et ils la suivent de manière cohérente. Toutes les étapes visent un développement systématique du football dans le pays et semblent logiques et bien pensées », a déclaré Oljas Abrayev.

L'expert a souligné que le développement du football en Ouzbékistan ne se limite pas aux résultats de l'équipe nationale. Ces dernières années, une attention particulière a été accordée aux infrastructures, au football des jeunes, aux nouveaux stades et aux équipes de jeunes.

« C'est précisément ce travail qui commence à porter ses fruits. Les équipes de jeunes d'Ouzbékistan obtiennent régulièrement des succès sérieux sur la scène internationale. Par exemple, les équipes nationales U-17 et U-20 participent souvent aux phases finales des Coupes du monde », a-t-il déclaré.

En effet, le football des jeunes ouzbek s'est montré sous son meilleur jour sur la scène internationale ces dernières années. Les résultats des équipes de différentes catégories d'âge au niveau asiatique et mondial ont créé une base solide pour l'équipe nationale. Le succès de l'équipe senior d'aujourd'hui est également perçu comme la continuation de ce travail de longue haleine.

Abrayev a déclaré que la Fédération ouzbèke de football avait choisi la bonne direction pour le développement. L'accent mis sur le football des enfants, les infrastructures et le système de préparation porte ses fruits aujourd'hui.

« La Fédération ouzbèke de football s'est concentrée sur les infrastructures et le football des jeunes comme base. Au cours des dernières années, suffisamment de nouveaux stades ont été construits dans le pays, et une importance particulière est accordée au développement du football des enfants », a déclaré l'expert.

L'expert kazakh a également abordé des facteurs objectifs. Selon lui, le climat en Ouzbékistan est favorable au développement du football. La possibilité de s'entraîner sur des terrains naturels tout au long de l'année a un impact positif sur la formation des jeunes joueurs.

« Le climat en Ouzbékistan permet de jouer au football sur des terrains naturels toute l'année. Le fait que les jeunes joueurs rejoignent des championnats très compétitifs a également un impact positif sur le développement du football. La systématisation est la voie du succès », estime Abrayev.

Il y a du vrai dans cette opinion. Aujourd'hui, les footballeurs ouzbeks font leurs preuves en Europe, en Asie et dans d'autres championnats forts. L'expérience internationale de joueurs comme Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov et Oston Urunov est un facteur important pour élever le niveau de l'équipe nationale.

Abrayev a particulièrement souligné le travail de Ravshan Irmatov, premier vice-président de la Fédération ouzbèke de football. Selon lui, l'expérience, les connaissances et le potentiel de gestion d'Irmatov jouent un rôle majeur dans les résultats actuels du football ouzbek.

« Ravshan Irmatov a également une part immense dans ces succès. Ravshan Sayfiddinovich est un manager avec une grande expérience et une compréhension profonde du football. Il s'est avéré être un spécialiste compétent et hautement qualifié », a déclaré le président du conseil d'administration de l'Association des footballeurs professionnels du Kazakhstan.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, la phase la plus importante commence maintenant. La qualification est acquise, l'histoire a été écrite, mais les vrais tests lors de la Coupe du monde sont encore à venir. L'équipe jouera contre des adversaires très forts dans le groupe, et une concentration maximale sera requise à chaque match.

Les « Loups blancs » disputeront leur premier match de la Coupe du monde le 18 juin à 7h00, heure de Tachkent, contre la Colombie. Les Sud-Américains, menés par Luis Díaz et James Rodríguez, sont connus comme une équipe technique et rapide.

Au deuxième tour, le 23 juin à 22h00, l'Ouzbékistan se mesurera au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce match sera certainement d'un intérêt particulier pour les fans. Le dernier match de groupe aura lieu le 28 juin à 4h30 contre la République démocratique du Congo.

Les réflexions de l'expert kazakh montrent qu'une grande attention est également accordée au football ouzbek dans les pays voisins. Plus important encore, il est souligné que ce succès n'est pas un hasard, mais le résultat d'années de travail systématique.

Maintenant, notre équipe nationale fait face à une nouvelle tâche : se présenter dignement lors de la Coupe du monde. L'Ouzbékistan s'est qualifié pour une Coupe du monde pour la première fois, mais ils ne sont pas arrivés sur cette scène par hasard. Ce chemin a été parcouru avec travail, planification, patience et confiance dans le football.

Les fans attendent une chose : une équipe nationale ouzbèke qui se bat jusqu'au bout sur le terrain, défend dignement l'honneur du pays et remplit toute l'Asie centrale de fierté.