Il ne reste que quelques instants avant le début des jours passionnants et historiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 outre-Atlantique. Alors que tous les fans ouzbeks attendent avec grand espoir et excitation le match de début de notre équipe nationale, des nouvelles très agréables et encourageantes sont arrivées du camp de nos représentants. Ces derniers jours, diverses rumeurs inquiétantes circulaient concernant la santé et la participation à la Coupe du Monde de notre véritable leader et talentueux milieu de terrain, Jaloliddin Masharipov. Il y avait même des rapports alarmants selon lesquels le joueur expérimenté pourrait être retiré de la liste finale pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure inattendue.

Selon des informations d'initiés, notre talentueux ailier souffrait de douleurs au dos et d'un problème sérieux. Cependant, ces nouvelles désagréables n'ont pas laissé nos fans inquiets longtemps.

Le numéro 10 est dans l'équipe et prêt pour le combat !

La bonne nouvelle pour nos fans est que, malgré les inquiétudes, Jaloliddin Masharipov est actuellement aux États-Unis avec les membres de notre équipe nationale et continue de s'entraîner. Il n'est pas seulement dans l'équipe, mais a également participé activement à la journée médiatique officielle et à la séance photo organisées par la FIFA. Notre talentueux joueur, dans son traditionnel et bien-aimé maillot numéro 10 a posé avec le sourire dans les studios outre-Atlantique. Cela témoigne de sa volonté de renforcer le moral de l'équipe et de se préparer pour les matchs intenses à venir.

Le célèbre commentateur sportif Davron Fayziev a partagé des photos exclusives via sa chaîne Telegram officielle, annonçant la bonne nouvelle aux fans. La présence de notre leader dans l'équipe renforcera sans aucun doute le moral et la force des « Loups Blancs ».

Il convient de noter que l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui participe pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde, jouera son match de début de phase de groupes contre l'un des représentants les plus forts et les plus célèbres d'Amérique du Sud — l'équipe nationale de Colombie. Ce match historique, que tout notre pays attend avec impatience, aura lieu le 18 juin à 07h00, heure de Tachkent Nous souhaitons la victoire à nos garçons, avec des millions de nos compatriotes qui seront rivés à leurs écrans !

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