Bernardo Silva signe au Real Madrid

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Bernardo Silva signe au Real Madrid

Bernardo Silva poursuivra sa carrière dans la capitale espagnole. La star de Manchester City a trouvé un accord avec le Real Madrid. Selon les informations, les parties ont convenu d'un contrat de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire. José Mourinho, de retour au club, a joué un rôle clé dans ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Selon Fabrizio Romano, les négociations ont été conclues très rapidement. L'accord entre le club, le joueur et toutes les parties a été finalisé en seulement 36 heures. Le milieu de terrain, dont le contrat avec Manchester City expire à la fin de ce mois, est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière après des années couronnées de succès à l'Etihad Stadium.

José Mourinho, récemment revenu au stade Santiago Bernabéu en tant qu'entraîneur pour la deuxième fois, avait fait de Bernardo Silva sa priorité absolue sur le marché des transferts. Romano a écrit sur son compte X : "Bernardo Silva au Real Madrid, HERE WE GO ! Accord conclu et contrat confirmé. Mourinho voulait Bernardo et le joueur a accepté."

Auparavant, Silva était resté évasif sur son avenir, notamment face aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelone. Cependant, le Real Madrid a réussi à devancer ses rivaux historiques, Barcelone et l'Atlético Madrid, dans cette course.

Au cours de ses neuf années passées à Manchester City, Bernardo Silva a remporté six fois la Premier League anglaise et la Ligue des champions. Il quitte le championnat anglais comme l'un des milieux de terrain les plus influents, ayant été impliqué dans 153 buts.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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