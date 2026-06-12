Javier Aguirre pas totalement satisfait de la victoire contre l'Afrique du Sud

La magnifique et historique Coupe du Monde 2026, qui capte l'attention du monde entier, a commencé avec ses premiers moments palpitants. Après la victoire convaincante 2-0 du Mexique sur l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture, le sélectionneur Javier Aguirre a partagé ses réflexions avec les médias. Malgré les trois points obtenus, le tacticien expérimenté n'a pas caché qu'il n'était pas entièrement satisfait de la performance de ses joueurs sur le terrain et qu'il attendait davantage de son équipe.

Selon le sélectionneur mexicain, bien qu'un début réussi dans une compétition majeure soit positif, les objectifs tactiques n'ont pas été pleinement atteints.

L'analyse du match par l'entraîneur

Javier Aguirre, qui a évalué minutieusement la performance de l'équipe, a souligné que le match s'est déroulé en deux phases distinctes :

Lacunes en première mi-temps : « En première mi-temps, il nous a manqué un deuxième but. Nous avons eu des occasions et avons même touché la barre transversale. Si nous avions creusé l'écart à ce moment-là, le match aurait été totalement sous notre contrôle », a déclaré l'entraîneur.

Relâchement en deuxième mi-temps : Aguirre a noté qu'après le deuxième but, les joueurs sont devenus un peu complaisants. Bien qu'ils aient eu assez d'énergie et d'intensité pour alourdir le score, ils ont manqué de sang-froid pour concrétiser leurs opportunités.

Le tableau ci-dessous met en évidence les moments clés du match d'ouverture et les points importants notés par l'entraîneur :

Phase du match Performance de l'équipe Critique de l'entraîneur Aspects positifs Impact futur Première mi-temps Attaques actives, tir sur la barre Inefficacité devant le but But marqué tôt Maintien du contrôle Deuxième mi-temps Deuxième but et carton rouge Relâchement après le but Activité de Raul Jimenez Changements d'effectif forcés

État des leaders et problème du carton rouge

L'entraîneur expérimenté a fait l'éloge de la forme actuelle de l'attaquant Raul Jimenez : « Raul est un garçon discipliné et merveilleux. Il est physiquement en forme et plein d'énergie en ce moment. Le plus important, c'est qu'il croit fermement que cette Coupe du Monde sera son tournoi », a-t-il déclaré en reconnaissant l'enthousiasme de l'attaquant.

À propos du carton rouge : « L'expulsion de Cesar Montes a rendu nos plans un peu difficiles. Nous avons perdu le ballon dans une situation simple et Cesar a été contraint de prendre un risque en défense. Certes, le danger pour notre but n'était pas si grand dans cette situation, mais les nouvelles règles du football moderne l'exigent et nous devons nous y adapter », a conclu Aguirre.

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