Le PSG rejoint la course pour Matheus Fernandes et Summerville

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Le PSG rejoint la course pour Matheus Fernandes et Summerville

Le Paris Saint-Germain a contacté West Ham United concernant le transfert du milieu de terrain Matheus Fernandes et de l'ailier Crysencio Summerville. Les champions de France en titre ont l'intention de renforcer leur effectif et d'étoffer leur banc pour réussir dans plusieurs compétitions simultanément. Le directeur sportif Luis Campos a déjà entamé des négociations pour obtenir ces deux joueurs talentueux. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon FootMercato, la direction du PSG a eu des premiers échanges avec le club londonien. Suite à la relégation de West Ham United de la Premier League anglaise, le club est contraint de vendre ses actifs principaux. Selon les informations, le club londonien réclame 80 millions d'euros pour Matheus Fernandes et 50 millions d'euros pour Summerville.

Le PSG devra faire face à une concurrence sérieuse dans la course pour Matheus Fernandes. En effet, des géants comme Manchester United et le Real Madrid s'intéressent également au joueur. Luis Campos, fidèle à sa politique de transfert, souhaite ajouter Fernandes à son effectif aux côtés de ses compatriotes comme Vitinha et Joao Neves.

Actuellement, la direction du PSG envisage de soumettre une offre commune pour les deux joueurs. Crysencio Summerville participant actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale des Pays-Bas, une décision finale est attendue après la fin du tournoi. West Ham est prêt à vendre ses stars pour améliorer sa situation financière.

PSGTransfertsMatheus FernandesReal MadridManchester United
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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