Josko Gvardiol suspend les négociations avec City en raison de l'intérêt du Real

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Josko Gvardiol suspend les négociations avec City en raison de l'intérêt du Real

Les vents du mercato estival soufflent de plus en plus fort sur les pelouses européennes. La prochaine saga sensationnelle et intrigante se déroule entre les géants anglais et espagnols. Après des batailles intenses en avril et mai, l'accent est mis sur le renforcement des effectifs. Actuellement, le leader défensif de Manchester City et de l'équipe nationale croate, Josko Gvardiol, a temporairement gelé les négociations de prolongation de contrat avec son club actuel. La prestigieuse publication espagnole AS rapporte que la décision soudaine de la star croate est due au sérieux intérêt du Real Madrid.

Le nouvel entraîneur des Madrilènes, le légendaire José Mourinho, voit en ce talentueux défenseur de 24 ans le candidat idéal et principal pour renforcer la défense du 'Club Royal'.

Une polyvalence qui attire l'entraîneur

Le spécialiste portugais expérimenté est particulièrement impressionné par la polyvalence de Gvardiol sur le terrain, c'est-à-dire sa flexibilité tactique. Selon le plan de Mourinho, le footballeur croate peut évoluer à un niveau tout aussi élevé et fiable en tant que défenseur central ou latéral gauche. Cela permettrait au Real Madrid de combler plusieurs lacunes défensives simultanément.

Cependant, la direction de Manchester City lui avait proposé un nouveau contrat avec des conditions bien plus avantageuses pour éviter de perdre leur star. Bien que le contrat actuel du joueur court jusqu'à l'été 2028, les 'Citizens' le considèrent comme l'un des maillons les plus importants pour l'avenir à long terme du club.

Vous pouvez vous familiariser en détail avec la situation des transferts autour de Gvardiol et l'impact des changements internes dans les clubs dans le tableau ci-dessous :

Club du joueur

Durée du contrat

Principal prétendant

Facteur influençant le transfert

Atout du joueur

Manchester City

Jusqu'à l'été 2028

Real Madrid

Départ de Pep Guardiola

Joue en central et sur le flanc gauche

Prix d'achat (2023)

90 millions d'euros

Facteur José Mourinho

Arrivée d'Enzo Maresca

Haute préparation physique et tactique

Le départ de Gvardiol pourrait changer la situation

Néanmoins, Josko Gvardiol lui-même ne se précipite pas pour prendre une décision finale et étudie attentivement les avances de Madrid. Il est parfaitement conscient que José Mourinho souhaite personnellement le voir dans son équipe, et c'est pour cette raison qu'il temporise avant de prendre une décision définitive.

Commentaire d'expert : La publication note que conclure ce transfert ne sera pas facile pour le géant madrilène, car Manchester City ne laisse pas partir ses leaders facilement. Cependant, une grande ère s'est récemment terminée au club : l'entraîneur Pep Guardiola est parti et Enzo Maresca a pris les commandes. Ces changements internes et le nouveau système tactique pourraient influencer considérablement la décision future du joueur.

Rappelons que le talentueux défenseur défend les couleurs de Manchester City depuis 2023. À l'époque, Manchester City l'avait acheté au club allemand du RB Leipzig pour un montant record de 90 millions d'euros .

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Josko GvardiolManchester CityReal MadridJosé MourinhoPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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